Były wiceszef CBŚP zatrzymany. Miał usłyszeć zarzut

Dziennikarze Radia ZET ustalili, że na polecenie Prokuratury w Białymstoku w czwartek, 16 marca, zatrzymano byłego wiceszefa Centralnego Biura Śledczego Policji. Razem z Rafałem Derlatką zatrzymanych zostało jeszcze dwóch byłych funkcjonariuszy policji.

Zatrzymano byłego wiceszefa CBŚP. Chodzi o sprawę z 2016 roku

Portal rozgłośni precyzuje, że chodzi o sprawę z 2016 roku. Były szef CBŚP nadzorował między innymi śledztwo w sprawie afery taśmowej z 2014 roku. Po odejściu ze służby pracował w firmie, która była kontrahentem Marka Falenty.

W grudniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Marka Falentę na dwa i pół roku bezwzględnego więzienia w tak zwanej aferze podsłuchowej. Falenta został uznany winnym większości zarzutów, m.in. zlecania podsłuchów. Zdaniem prokuratury motywy działania osób związanych z aferą miały „charakter biznesowo-finansowy”. Sprawa dotyczyła nagrywania w warszawskich restauracjach rozmów osób z kręgów polityki czy biznesu. Proceder trwał od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku. Falenta wyszedł na wolność we wrześniu 2021 r.

„Afera taśmowa”

W czerwcu 2014 roku we „Wprost" ujawniono sześć nagrań, których dokonano w dwóch warszawskich restauracjach – Amber Room oraz Sowa&Przyjaciele. Były to m.in. stenogramy i nagrania rozmów szefa MSW, prezesa Banku Centralnego, byłego ministra transportu oraz Jana Vincenta-Rostowskiego z Radosławem Sikorskim. Do redakcji „Wprost" docierały też wiadomości o kolejnych taśmach. Nagrane miało zostać spotkanie wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, do którego doszło na początku czerwca. Po kilku miesiącach okazało się, że istnieje więcej nagrań. Kelnerzy Łukasz N. i Konrad L. powiedzieli prokuratorom, że istniało nagranie rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera oraz wiele innych.

Po publikacji materiałów przez tygodnik "Wprost", 16 czerwca do redakcji dwukrotnie wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Teksty dotyczące afery taśmowej można znaleźć na stronie Wprost.pl: Handel głową Rostowskiego, Afera podsłuchowa i Rozmowa Nowaka. "Wsadzą mnie do więzienia, k***". Taśmy z posłuchów publikował także m.in. tygodnik „Do Rzeczy" oraz Telewizja Republika.

