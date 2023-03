Kaczyński kontynuuje rehabilitację po zabiegu. „Jesteśmy w nieustannym kontakcie”

Jarosław Kaczyński pod koniec ubiegłego roku przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Ze względu na proces rekonwalescencji i rehabilitację prezes Prawa i Sprawiedliwości przerwał swój objazd po kraju. Z nieoficjalnych spekulacji wynikało, że lider koalicji rządzącej wróci na trasę na przełomie stycznia i lutego.

Kiedy Jarosław Kaczyński wznowi spotkania z wyborcami?

Tak się jednak nie stało, a temat dotyczący stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego powrócił na antenie Polsat News. Rafał Bochenek zapewnił, że nie dzieje się nic niepokojącego. – Prezes Jarosław Kaczyński pracuje w siedzibie partii. Jesteśmy w nieustannym kontakcie, spotykamy się… Jeszcze nawet dzisiaj mamy takie wewnętrzne spotkanie – powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. – Generalnie nasza trasa trwa nieustannie. Wie pan, panie redaktorze, doskonale, że prezes praktycznie do końca zeszłego roku był w objeździe po Polsce. Miał zabieg medyczny – kontynuował polityk.

Dziennikarz prowadzący program „Polityczne Graffiti” drążył temat, dopytując swojego gościa o datę powrotu Jarosława Kaczyńskiego do spotkań z wyborcami w trasie. – Z całą pewnością po konsultacji lekarzy, po pozytywnej opinii lekarzy co do tego, że nastąpił koniec rehabilitacji, wówczas prezes Jarosław Kaczyński podejmie taką decyzję. Myślę, że to nastąpi w najbliższych tygodniach i prezes zapewne włączy się w ten programowy objazd Prawa i Sprawiedliwości, który w tym momencie trwa w Polsce – powiedział Rafał Bochenek.

W dalszej części programu rzecznik PiS sprecyzował, że prawdopodobnie nastąpi to w najbliższych tygodniach. – Myślę, że na przełomie marca i kwietnia będziemy mogli się tego spodziewać – podsumował Rafał Bochenek.

Czytaj też:

PiS triumfuje, „żółta kartka” dla Zbigniewa Ziobry. Najnowszy sondaż wyborczyCzytaj też:

Müller odpowiada Tuskowi. „Znów Pan o czymś zapomniał”