„Ludzie klepią mnie po głowie, stawiają torby na moich kolanach. W sklepie usłyszałam: Czy może pani przesunąć swoją karocę?”

Kasjerka przesunęła mój wózek, bo chciała się dostać do koszyków, a ja stałam jej na drodze. To nic innego, jakby złapała za fraki osobę pełnosprawną i na siłę przeciągnęła ją w inne miejsce. Opieranie się o mój wózek też jest karygodne. Albo stawianie bez pytania toreb na kolanach. Postawiłbyś komuś torbę, nie pytając go o zgodę? – pyta Agnieszka Korczyńska.

Agnieszka Korczyńska jest dziennikarką, reporterką, scenarzystką, edukatorką i działaczką społeczną. Od 2001 roku związana z mediami. Współtworzyła akcję społeczną „Zły dotyk boli przez całe życie” nagłaśniającą, jako pierwsza, problem pedofilii. Walczy z barierami architektonicznymi oraz piętnuje niewłaściwe zachowania względem osób z niepełnosprawnościami, takie jak zajmowanie miejsc parkingowych przez osoby nieuprawnione. Jest popularną blogerką podróżniczą. Na platformie TikTok edukuje na temat szeroko pojętej niepełnosprawności, a jej filmy osiągają blisko dwumilionową widownię. Współpracuje z licznymi instytucjami na rzecz poprawy bytu osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowała akcję „Wózki dla Ukrainy” i pośredniczy w darmowym przekazywaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób poszkodowanych wskutek działań wojennych. Wiktor Krajewski: W twojej redakcji zrobiłem drobny research. Małgorzata Rozenek-Majdan, twoja koleżanka z pracy, powiedziała mi, że jesteś przebojowa, uśmiechnięta i zawsze tryskasz dobrym humorem. Taka rzeczywiście jesteś? Czy to jest maska, którą nakładasz w pracy? Agnieszka Korczyńska: Małgorzata jest super koleżanką z pracy, miło słyszeć takie słowa. A wracając do twojego pytania, jestem pogodną osobą, bo dobre nastawienie pomaga pokonywać pewne trudności i ułatwia życie. Jak pewnie wszyscy zdają sobie sprawę, życie osoby niepełnosprawnej ruchowo nie jest usłane różami. Mam na myśli bariery – i używam tego słowa z wykrzyknikiem! – niekoniecznie architektoniczne, a społeczne, w ludzkich głowach. Albert Einstein powiedział, że łatwiej jest rozbić atom niż przesąd. W społeczeństwie funkcjonuje stereotyp, którego bardzo trudno jest się wyzbyć. Co masz na myśli? Mam na myśli topos osoby niepełnosprawnej jako męczennika. Zawsze w naszym kontekście używa się słowa „cierpią”. Na poziomie języka jest to widoczne w każdym kontekście. O tobie powiedzą, że „idziesz do pracy”", o mnie, że „pokonuję drogę do”.... Często używane są w stosunku do osób niepełnosprawnych batalistyczne opisy, batalistyczna stylistka językowa. Słyszysz: „Walczy z dniem codziennym”. Mówiąc kolokwialnie, depersonifikuje się osoby z niepełnosprawnością, a z drugiej strony oczekuje się od nas bycia aktywnym, wesołym... W kontekście OzN nie ma niczego pośrodku. Każda osoba z niepełnosprawnością powie ci o walce o pełnię ról społecznych .