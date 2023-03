Doprowadził do kolizji i uciekł do lasu? 31-latek zostawił dziecko w aucie

W sobotę 18 marca ok. godz. 11:00 dyżurny krasnostawskiej policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Rejowieckiej doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letni obywatel Ukrainy stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z innym autem, za którego kierownicą siedział 45-letni mężczyzna.

31-letni Ukrainiec zatrzymany. Wcześniej zostawił syna w samochodzie

Jak informuje KPP Krasnystaw, Ukrainiec w samochodzie przewoził 4-letniego syna, którego po zdarzeniu pozostawił bez opieki, ponieważ sam uciekł do lasu. „Policjanci ustalili, że 31-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Na szczęście żaden z uczestników nie odniósł obrażeń” – poinformowali mundurowi w krótkim komunikacie.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Odpowie za kierowanie pojazdem oraz spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości, a także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia małoletniego. Decyzją sądu 31-latek został objęty dozorem policji.

