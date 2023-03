Andrzej Duda weźmie udział w kampanii? Szrot dla „Wprost”: Nie zrezygnuje z własnej agendy politycznej

Eliza Olczyk, „Wprost”: Czy obóz rządzący jest na wojennej ścieżce z prezydentem Andrzejem Dudą z powodu zablokowania ustawy o Sądzie Najwyższym?

Minister Paweł Szrot: Nie dochodziły do mnie takie sygnały. Owszem, osoby, z którymi rozmawiałem niepokoiły się o wynik wyborczy w kontekście losów funduszy z KPO, ale i tak odnosiły się z pełnym szacunkiem do pana prezydenta. Co więcej, niekiedy ze zrozumieniem, co do jego decyzji. Pan prezydent zawsze będzie wspierał działania zmierzające do tego, żeby Polska owe pieniądze dostała.

Ale sprawa utknęła w pokłóconym Trybunale Konstytucyjnym.

To już jest sprawa Trybunału, żeby się odkłócił i szybko zajął się wnioskiem głowy państwa. W Trybunale zasiadają doświadczeni prawnicy i zarazem doświadczeni działacze życia publicznego. Zakładam też, że są oni osobami odpowiedzialnymi. I właśnie do takich osób pan prezydent zaapelował, żeby zajęły się sprawą.

Kilka dni temu Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeks wyborczego. Dlaczego to zrobił skoro wiadomo, że czas na zmiany, wyznaczony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego już minął?

Zmiany zaproponowane przez Sejm mają charakter profrekwencyjny, a prezydent w każdej kampanii wzywa Polaków do udziału w wyborach, zatem poparcie dla zmian w kodeksie wyborczym jest naturalne.

Poza tym Andrzej Duda uznał, że zmiany mają charakter horyzontalny. Nie dotyczą konkretnego regionu tylko całej Polski w jednakowym stopniu, zatem nikt nie będzie faworyzowany.

Czy prezydent będzie uczestniczył w tegorocznej kampanii wyborczej?

Jako osoba apelująca o większą frekwencję, oczywiście tak.

W kampanii 2019 roku chyba zrobił coś więcej dla obozu rządzącego?

W tym momencie nie widzę uzasadnienia do tego, by prezydent Duda wyszedł poza kampanię profrekwencyjną. Z drugiej strony w czasie kampanii pan prezydent nie będzie rezygnował z własnej agendy politycznej, a ma ją dosyć bogatą. Zapewne opozycja będzie podnosić, że jest to działania na rzecz jednej formacji, ale nie sądzę, żeby prezydent się tym przejmował.