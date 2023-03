„Niedyskrecje”: PO klęczała w Łagiewnikach, teraz nie broni papieża. A PiS-owi rośnie

Hanna Gill-Piątek, zdaniem naszego informatora, ma starować do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej, z Warszawy. Niedawno posłanka odeszła z ugrupowania Szymona Hołowni. Na pożegnanie z Polską 2050 Hanna Gill-Piątek powiedziała: „Jestem przekonana, co niejednokrotnie podkreślałam, że w nadchodzących wyborach po stronie opozycji demokratycznej potrzebny jest przede wszystkim silny blok, zdolny do ostatecznego pokonania partii Jarosława Kaczyńskiego”.

Przemysław Wipler planuje powrócić do Sejmu. – Wipler chce startować z drugiego miejsca za Januszem Korwin-Mikkem. Tak by wejść do parlamentu za niego, kiedy ten dostanie się do Europarlamentu – mówi nasz informator. Zdaniem naszego rozmówcy, od dawna szykuje swój powrót na Wiejską.

– Zabiegał u Dudy o ułaskawienie, bo ma wyrok za pobicie policjantki. Ale prezydent pamiętał, że w czasie kampanii w 2015 Wipler zaatakował jego mamę za wspieranie w kampanii syna na uczelni i wyrzucił za drzwi jego wysłanników – mówi nasz rozmówca.