Śmiertelny wypadek w powiecie oświęcimskim. 5-latka zmarła

We wtorek 14 marca wieczorem samochód osobowy marki renault wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Obrażenia odniosły wszystkie osoby podróżujące pojazdem: kierowca oraz troje pasażerów. Byli to rodzice z dwójką dzieci. Cała rodzina tuż po wypadku została rozwieziona do pobliskich szpitali.

Tragedia w Brzeszczach. Nie żyje 5-latka

Najciężej ranna była 5-latka, którą poddano reanimacji jeszcze na miejscu wypadku. Dziecko jak najszybciej przetransportowano do szpitala, a w akcji uczestniczyły w sumie dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz karetki pogotowia.

Niestety, w poniedziałek 20 marca służby otrzymały powiadomienie o śmierci poszkodowanej. – Policjanci otrzymali informację, że w nocy z 19 na 20 marca w szpitalu w Katowicach zmarła 5-letnia dziewczynka, która doznała bardzo poważnych obrażeń ciała w wypadku drogowym w Brzeszczach — przekazała rzecznik prasowa policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Pozostali uczestnicy wypadku cały czas pozostają pod obserwacją lekarzy w szpitalach. Według informacji podanych przez Onet.pl, prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśnięcie osoby prowadzącej samochód.

Co powinni robić kierowcy, kiedy widzą groźny wypadek?

Bardzo często nie wiemy, jak się zachować jako świadkowie poważnych zdarzeń drogowych. I to pomimo, że jesteśmy tego uczeni na kursach. Stres daje się we znaki, a niewiedza prowadzi do błędów. Podsumujmy więc, jak dobry kierowca powinien zachować się, gdy widzi wypadek.

Miejsce wypadku jest niestety często filmowane czy fotografowane przez przejeżdżających kierowców. Jeżeli kierowca trzyma przy tym telefon w dłoni, paradoksalnie sam może zostać sprawcą niebezpiecznego zdarzenia.

Zawsze dojeżdżając do zakorkowanego odcinka drogi, należy mieć na uwadze, że może pojawić się konieczność utworzenia tzw. korytarza życia, czyli wolnej przestrzeni do przejazdu służb ratowniczych. Dlatego jeśli jedziemy prawym pasem, warto zawczasu trzymać się jego prawej krawędzi, jeżeli znajdujemy się na lewym pasie, trzymajmy się bliżej jego lewej strony.



Pierwsi świadkowie wypadku. Co powinni zrobić?

Może się zdarzyć, że będąc świadkiem wypadku, jako pierwsi znajdziemy się na miejscu zdarzenia i będziemy udzielać pomocy innym. Z tego względu warto wozić ze sobą, oprócz obowiązkowej gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego z odpowiednią homologacją, także apteczkę pierwszej pomocy i kamizelkę odblaskową.

O ile to możliwe, ustaw swoje auto w taki sposób, aby zasłaniało miejsce wypadku.

Włącz światła awaryjne lub pozycyjne, a po zmierzchu ustaw samochód tak, aby jego reflektory oświetlały miejsce zdarzenia.

Upewnij się, że możesz bezpiecznie opuścić samochód, nigdy nie wysiadaj wprost na ruchliwą ulicę.

Zanim oddalisz się od swojego samochodu, załóż kamizelkę odblaskową, bądź widoczny dla innych.

Zabierz z samochodu trójkąt ostrzegawczy, apteczkę i gaśnicę.

Nie zapomnij zamknąć auta – niestety zdarzają się przypadki okradzenia osób udzielających pomocy ofiarom wypadku.

Ustaw trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem w przypadku drogi szybkiego ruchu. Na drodze poza obszarem zabudowanym – w odległości 30-50 m, ale przy słabej widoczności oraz w porze nocnej dla bezpieczeństwa najlepiej jest ustawić trójkąt o kilkadziesiąt metrów dalej. W obszarze zabudowanym ustaw trójkąt kilka metrów za samochodem lub na nim, jednak nie wyżej niż na wysokości 1 metra. Jeśli miejsce wypadku znajduje się za zakrętem lub wzniesieniem, trójkąt należy ustawić przed zakrętem lub wzniesieniem. Właściwie ustawiony trójkąt ostrzegawczy umożliwi innym kierowcom odpowiednio wcześniejszą bezpieczną reakcję jak hamowanie bądź zmiana pasa ruchu.

Upewnij się, że ani tobie, ani poszkodowanym nie zagraża niebezpieczeństwo.

Oceń sytuację, sprawdź, ilu jest poszkodowanych oraz ich stan i w razie potrzeby jak najszybciej wezwij pogotowie ratunkowe (dzwoniąc pod nr 112 lub 999). Dyspozytor pogotowia zawiadomi straż pożarną i policję.

Czytaj też:

Z takim dokumentem nie przekroczysz granicy. Lotnisko Chopina apelujeCzytaj też:

Wybuch pocisku podczas rutynowych ćwiczeń. Nie żyje czterech ukraińskich żołnierzy