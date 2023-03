Kaczyński kontra Sikorski. Prezes PiS wygrał sprawę w sądzie. „Szczyt hipokryzji”

Sprawa, która toczyła się przed sądem, sięga stycznia 2021 roku. Dyskusja dotyczyła inicjatywy nadania jednej z ulic w Warszawie imienia Lecha Kaczyńskiego.

Radosław Sikorski o Lechu Kaczyńskim

Radosław Sikorski zamieścił wówczas na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym stwierdził, że „Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej”. „Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu, do którego nie ma podstaw” – napisał europoseł Koalicji Obywatelskiej.

W komentarzu były szef MSZ zwrócił się z prośbą do zwolenników byłego prezydenta o wymienienie jego zasług. „Dla ułatwienia dodam, że słusznie podpisał traktat z Lizbony, popierał pojednanie z Ukrainą i przestrzegał Konstytucji w odróżnieniu od Andrzeja Dudy. Ale na pomniki to trochę mało” – ocenił.

Dlaczego Jarosław Kaczyński pozwał Radosława Sikorskiego?

Komentarz Radosława Sikorskiego do tego stopnia oburzył Jarosława Kaczyńskiego, że zdecydował się złożyć pozew w trybie cywilnym, powołując się na ochronę i poszanowanie pamięci o osobie zmarłej. Pełnomocnicy prezesa PiS tłumaczyli, że „przypisywanie komukolwiek przyczynienia się i odpowiedzialności za katastrofę lotniczą, w której zginęło 96 osób bez jakichkolwiek podstaw faktycznych stanowi pomówienie i naruszenie dóbr osobistych”.

W pozwie Jarosław Kaczyński domagał się przeprosin od Radosława Sikorskiego oraz wpłaty 10 tys. zł na Stowarzyszenie na rzecz Wspierania hospicjum im. św. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wyrok sądu w sprawie Kaczyński kontra Sikorski

Ostatecznie Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Radosława Sikorskiego do zamieszczenia na Twitterze przeprosin o treści: Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w dniu 14 stycznia 2021 r., na portalu Twitter, naruszyłem jego dobra osobiste, w postaci kultu pamięci osoby zmarłej, stwierdzając, iż prezydent Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Radosław Sikorski.

Ostry komentarz Radosława Sikorskiego

Europoseł Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że odwoła się od wyroku sądu. „Od pozytywnego dla Kaczyńskiego wyroku w pierwszej instancji oczywiście się odwołam. Twierdzenie publicznie, że w Smoleńsku był zamach a w sądzie, że wypadek uważam za szczyt hipokryzji” – skomentował Radosław Sikorski.

