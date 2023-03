Zaginęły dwie wrocławianki. Wiktoria i Reneta skonfliktowały się z youtuberem

Nowe informacje w sprawie zaginionych Wiktorii i Renaty Majchrzak z Wrocławia dotyczą ich kontaktów z youtuberem mieszkającym na Mazowszu. Kobiety były z nim w konflikcie z powodu pieców, reklamowanych jako ekologiczne na kanale „Wiktoria Majchrzak” na YouTube. 13 marca, w dniu zaginięcia, wybierały się do niego na konfrontację.

Youtuber nie wiedział o przyjeździe kobiet

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wspomniany youtuber zapewniał, że nic nie wiedział o tym przyjeździe. Nie był umówiony i nie spodziewał się wizyty. Zaskoczyło go nagranie, na którym Renata Majchrzak zapowiadała, że jedzie do niego z dyktafonem i paralizatorem, „bo nie wiadomo, co takiemu człowiekowi strzeli do głowy”.

15 marca nagrał film, w którym odniósł się do rzekomej wyprawy wrocławianek do jego domu. Poinformował w nim, że zawiadomił policję o groźbach karalnych ze strony kobiet. Mówił, że czuł się zagrożony. Zawiadomienie o zaginięciu złożył 18 marca mąż Renaty Majchrzak.

Spór o piece SolZbych

Spór pomiędzy youtuberem i panią Majchrzak wybuchł w styczniu, kiedy kobieta zwróciła się do influencera z pytaniem o poruszenie tematu jej pieca na swoim kanale. Zapraszała go na prezentację urządzenia SolZbych, ale dopiero na 13 marca. Youtuber zaprosił wcześniej eksperta, z którym stwierdzili, że parametry urządzenia obiecywane przez Majchrzak są nie do osiągnięcia.

Po krótkiej wymianie filmów Renata Majchrzak zażądała od youtubera miliona złotych „zadośćuczynienia za hejt i groźby”. Zarzuciła mu, że oczernia jej firmę z inspiracji konkurencji. Do jego domu jechała rzekomo po to, by zaprezentować swój piec za sumę 100 tys. zł. Wideo miało zostać nagrane w niedzielę 12 marca, ale publikacja nastąpiła z opóźnieniem, 14 marca.

Zaginięcie Wiktorii i Renaty Majchrzak

Renata i Wiktoria Majchrzak wyjechały z Wrocławia 13 marca białym samochodem marki Renault Traffic. Miały wrócić kolejnego dnia. Od tamtej pory nie dały znaku życia, a ich telefony zamilkły. Zgłoszenie zaginięcia wpłynęło na policję 18 marca. „Istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia” – podkreślała w wiadomości na Facebooku Fundacja „Na tropie” im. Janusza Szostaka. Wszelkie informacje na temat poszukiwanych można zgłaszać pod numerami alarmowymi policji oraz bezpośrednio w Fundacji „Na tropie”.

