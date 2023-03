Alarm w woj. kujawsko-pomorskim. Strzelał w domu po kłótni z konkubiną, miał porwać taksówkę

Alarm ogłoszono w całym województwie kujawsko-pomorskim. W jednym z domów w Aleksandrowie Kujawskim są policjanci Włocławka oraz antyterroryści z Bydgoszczy – donosi pomorska.pl.

Ze wstępnych relacji wynika, że w mieszkaniu doszło do kłótni 37-letniego mężczyzny z konkubiną. Kobieta zabrała dzieci i wyszła z domu. Wówczas usłyszała dwa strzały. „Mężczyzna zatrzymał taksówkę i poprosił o kurs do Raciążka. Podczas kursu przystawił taksówkarzowi broń do skroni” – pisze portal.

Trwa obława. Padły strzały w Aleksandrowie Kujawskim

Karetka, która została wezwana na miejsce, miała udzielić pomocy kobiecie, która zasłabła. Policja nie udziela na razie informacji.

– Około godziny 17 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące awantury domowej przy jednej z ulic na terenie Aleksandrowa Kujawskiego. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że mężczyzna groził jej przedmiotem przypominającym broń. Kobieta z dziećmi w wieku 17, 11, 8 i 3 wybiegła z miejsca zamieszkania, a kiedy znaleźli się na ulicy, usłyszała dwa strzały – poinformowała Radio ZET st. asp. Marta Białkowska-Błachowicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji z Aleksandrowa Kujawskiego.

Rozgłośnia informuje, że trwa obława na terenie Aleksandrowa Kujawskiego. – Dzieci są bezpieczne. Taksówkach nie odniósł poważnych obrażeń. Nie było żadnych interwencji w miejscu zamieszkania. Od trzech lat w ogóle nie było interwencji w tym rejonie – dodała rzeczniczka.

Jak donosi pomorska.pl, w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał, ale nie ma na razie informacji, czy służbom udało się odnaleźć mężczyznę. Trwa policyjna obława.

Czytaj też:

Obława na kierowcę mustanga. Katowiccy policjanci strzelali do pojazdu uciekinieraCzytaj też:

Zabójstwo młodej kobiety w Oświęcimiu. „Zniknęło dziecko”