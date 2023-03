Książę William z wizytą w Polsce. Wiemy, z kim się spotka

Książę Walii odwiedził w środę bazę 3. Brygady Wojsk Terytorialnych w Rzeszowie, gdzie spotkał się z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem i obejrzał pokaz sprzętu wojskowego. Następnie porozmawiał z członkami brytyjskich sił zbrojnych, aby dowiedzieć się więcej o ich współpracy z polskimi odpowiednikami w operacjach wspierających Ukrainę.

Książę William w Polsce. Spotka się z Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim

Jak donosi CNN, lądując w Warszawie William oświadczył, że powrót do Polski był „fantastyczny”. „Nasze narody mają silne więzi. Dzięki naszej współpracy na rzecz wspierania narodu ukraińskiego i jego wolności, która jest jednocześnie naszą i waszą wolnością, te więzi są dalej wzmacniane” – przekazał.

„Jestem tutaj, ponieważ chcę osobiście podziękować oddziałom polskim i brytyjskim, które ściśle i w istotny sposób współpracują ze sobą. Chcę również złożyć hołd inspirującemu człowieczeństwu narodu polskiego. Otworzyliście swoje serca tak samo, jak wasze domy” – kontynuował. „Dlatego dzisiejszego popołudnia odwiedziłem Rzeszów, aby wysłuchać ich historii i poznać ich obowiązki. Uderzyła mnie ich pasja i wspólna determinacja w obronie naszych wspólnych wolności” – dodał William.

Znamy plan wizyty księcia Williama w Polsce

To pierwsza podróż Williama do Polski od wizyty w 2017 roku z jego żoną Kate, księżną Walii. Po niezapowiadanej wcześniej wizycie William udał się do Warszawy. Tam spotka się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim, a także z wolontariuszami.

W czwartek William ma złożyć wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza, skąd uda się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Wizytę zakończy w Hali Koszyki, gdzie spotka młodych Ukraińców, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z przeprowadzki do Polski.

Książę William w Polsce. Spotkał się z żołnierzami w Jasionce

Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z polskimi i brytyjskimi żołnierzami i podziękował im za codzienną służbę. „Jego Królewska Wysokość, Książe William podziękował żołnierzom brytyjskim za budowanie interoperacyjności z Wojskiem Polskim” – przekazano.

– Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Jestem dumny z tego, że w obecności Księcia Walii, Jego Królewskiej Wysokości mogę podziękować żołnierzom brytyjskim i polskim za wspólną służbę na polskiej ziemi. Polscy i brytyjski żołnierze wspólnie ćwiczą budując interoperacyjność. Ćwiczą ramię w ramię wzmacniając bezpieczeństwo Polski, ale także wzmacniając bezpieczeństwo całej wschodniej flanki – powiedział Mariusz Błaszczak.

Brytyjscy żołnierze przebywają w Polsce. Odwiedził ich książę William

Przypomnijmy, że od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. w Polsce przebywał pododdział wojsk inżynieryjnych z Wielkiej Brytanii, który współpracował z Wojskiem Polskim w zakresie wzmacniania granicy z Białorusią. Od czerwca 2022 r. w Polsce stacjonuje brytyjski system obrony przeciwlotniczej Sky Sabre.

W związku z koniecznością wsparcia wschodniej flanki NATO w obliczu wojny w Ukrainie, w Polsce obecnie przebywa około 400 żołnierzy z Wielkiej Brytanii, z których większość rozlokowana jest na południowym-wschodzie Polski.