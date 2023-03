Będzie nowy ambasador Polski w Ukrainie. Kto pojedzie do Kijowa?

We wtorek na antenie RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz poinformował, że po czterech latach misja dyplomatyczna Bartosza Cichockiego w Kijowie dobiega końca. Zmiana na stanowisku ambasadora w Kijowie nastąpi najprawdopodobniej latem. Nie wykluczone, że Cichocki obejmie placówkę w innym regionie świata.

– Minister Cichocki pełnił swoją rolę bardzo aktywnie i bardzo odważnie. Przypomnijmy, że był to jedyny ambasador, który podczas ataku na Kijów cały czas był w ukraińskiej stolicy, trzymał wysoko polską flagę, pokazując, że Polska nie wierzy w upadek Ukrainy. Myślę, że za to należy mu się gigantyczny szacunek, natomiast z całą pewnością będzie też kończył swoją misję. Myślę, że w tym roku to się wydarzy i będzie wysłany nowy ambasador – powiedział Przydacz.

Jarosław Guzy nowym ambasadorem w Kijowie

Z ustaleń RMF FM wynika, że następcą Cichockiego w polskiej placówce dyplomatycznej w Kijowie będzie Jarosław Guzy. Doświadczony socjolog i historyk, który w ostatnich latach pełnił funkcję eksperta do spraw polityki międzynarodowej w Polskiej Agencji Prasowej.

W latach 90 Guzy doradzał ministrowi obrony narodowej i należał do Ruchu dla Rzeczpospolitej. Od 1996 roku jest członkiem Rady ds. Współpracy z Regionem Azji i Pacyfiku, a od 1999 należy do Rady Polskiego Klubu Atlantyckiego. W czasach opozycji antykomunistycznej był internowany w Darłówku i na Białołęce. Ma również za sobą studia na Yale University i staż w Kongresie USA.

