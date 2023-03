„Dziwny strój” dziennikarza podczas rozmowy. „Viktor Orban zdurniał, czy niestety się ześwinił?”

Robert Mazurek z okazji dnia przyjaźni polsko-węgierskiej założył koszulkę z wizerunkiem premiera Węgier. Dziennikarz RMF FM poinformował słuchaczy o swoim „dziwnym stroju”. – A jak jest dzień dobry po węgiersku? – zapytała gość Anna-Maria Żukowska z Lewicy. Prowadzący rozmowę przyznał, że nie wie, ale pochwalił się znajomością słowa „dziękuję bardzo”.

– W każdym razie tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy Viktor Orban zdurniał, czy niestety się ześwinił i tak pomyślałem, że to są te argumenty, które już w tej chwili są używane przez polityków opozycji do opisywania bojów o jedną listę – zaczął dziennikarz na początku rozmowy.

Robert Mazurek o obietnicach wyborczych. „Będzie cud, miód, ultramaryna”

Już w części internetowej Żukowska mówiła, że Lewica będzie przekonywała wyborców m.in. o tym, że jej ugrupowanie „jest gwarantem zachowania praw socjalnych i nic się nie zmieni nie zmieni na niekorzyść”, a dodatkowo zostaną odzyskane pieniądze z KPO. – Jasne, z wami to po prostu będzie cud, miód, ultramaryna – skomentował Mazurek.

– Ja od razu chciałem zadeklarować, bo ja miałem to dodać, ale wypadło mi z głowy, że jakby były koszulki z przewodniczącym Włodzimierzem Czarzastym, albo Adrianem Zandbergiem, to ja poproszę, tylko rozmiar dla hipopotama w ciąży – powiedział prowadzący rozmowę. – Da się zrobić. To ja następnym razem zamówię i przyniosę w prezencie – zadeklarowała Żukowska.

Wpadka dziennikarza podczas rozmowy. Posłanka zareagowała: O la la

W dalszej części programu poruszono kwestię potencjalnego objęcia przez Donalda Tuska funkcji premiera. Posłanka Lewicy przyznała, że nie ma nic przeciwko. Mazurek chciał dopytać o kwestię co będzie w przypadku, jeśli los przyszłego rządu będzie zależał od Konfederacji, ale gestykulował tak energicznie, że trącił ręką szklankę z wodą, która wylała się na laptopa. – O la la – skomentowała Żukowska.

