Nowy sondaż skłócił opozycję. Czy Donald Tusk potrafi jeszcze wygrywać wybory? „Niedyskrecje wyborcze”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment:



Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

Ostatnio politycy opozycji mogą sobie powtarzać powiedzenie: „Chroń nas Panie Boże od przyjaciół, bo z wrogami poradzimy sobie sami”. Ledwo ucichły dyskusje o reportażu TVN „Franciszkańska 3” poświęconemu rzekomemu ukrywaniu przez Karola Wojtyłę przypadków pedofili w Kościele, a pojawił się drugi problem czyli tzw. sondaż obywatelski, zrealizowany za pieniądze ze zbiórki publicznej. Reportaż do tego stopnia wprawił w konsternację PO, że politycy tej partii nie wzięli udziału w głosowaniu nad uchwałą o obronie dobrego imienia Jana Pawła II i do tej pory nie zajęli stanowiska w tej sprawie. Część środowisk opozycyjnych uznała to za poważny błąd, obniżający szanse na wyborcze zwycięstwo opozycji.