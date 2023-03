Wtargnął do siedziby PiS, groził ochroniarzowi. Prokuratura zabrała głos

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że z końcem stycznia 2023 r. zakończyła śledztwo wobec Krzysztofa P., które zostało umorzone – podała Polska Agencja Prasowa. 21-letni mężczyzna, który próbował wtargnąć do siedziby PiS, okazał się niepoczytalny.

Do zdarzenia doszło do pod koniec października 2022 r. Do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej próbował wtargnąć młody mężczyzna. 21-latek próbował wejść do siedziby PiS, ale drzwi były zamknięte, więc zaczął pukać. Drzwi otworzyła jedna z osób przebywających w biurze, a wtedy Krzysztof P. powiedział: „Ja do Jarosława Kaczyńskiego, on wie, o co chodzi”.

Przyszedł do siedziby PiS i chciał dostać się do Jarosława Kaczyńskiego

Osoba zamknęła drzwi przed 21-latkiem, a ten zaczął mówić „Ja do Kaczyńskiego”. Wówczas słychać, jak ktoś ze środka zapytał: „A kto to jest Kaczyński?”. – Człowiek, do którego idę i wie, że do niego idę. Pan go zawoła, bo pan nie wie, o co chodzi – mówił Krzysztof P. Osoba z biura poprosiła mężczyznę, aby ten sobie poszedł. – Jak pan nie otworzy drzwi, to je wybiję i pana zabiję. No, chcesz zobaczyć? Chcesz się k**** zmierzyć? Wołaj Kaczyńskiego – odpowiedział 21-latek.

– Jestem najbardziej poważnym człowiekiem na świecie, a ty zaraz będziesz martwy. Wołaj Kaczyńskiego, wołaj Kaczyńskiego. Do k**** nędzy – kontynuował Krzysztof P., a następnie z impetem uderzył ręką w drzwi. Do mężczyzny wyszedł ochroniarz i doszło do szamotaniny. 21-latek w dalszym ciągu żądał, aby zawołano prezesa PiS i groził śmiercią ochroniarzowi.

Wtargnięcie 21-latka na Nowogrodzką. Krystyna Pawłowicz i Łukasz Mejza krytykowali Donalda Tuska

Na miejsce zdarzenia została wezwana policja. Krzysztof P. został zatrzymany. Po wstępnym zbadaniu przez lekarza młody mężczyzna z uwagi na stan pobudzenia i brak logicznego kontaktu z nim, został przewieziony do szpitala psychiatrycznego. Krystyna Pawłowicz, była posłanka PiS a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz Łukasz Mejza, poseł Partii Republikańskiej wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy, winę za atak zrzucili na Donalda Tuska.

