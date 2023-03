Niespodziewany ruch w sprawie Iwony Wieczorek. Ujawniono szczegóły decyzji śledczych

Od 12 lat śledczym nie udało się rozwiązać sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Prokuratura Krajowa przekazała, że 14 grudnia zatrzymano dwie osoby: Pawła P., znajomego Iwony Wieczorek, który był z nią na imprezie feralnego dnia. Policjanci po ponownym przeszukaniu jego domu zabezpieczyła karty pamięci oraz telefon. Druga zatrzymana osoba także należała do kręgu znajomych 19-latki.

Kto wpłacił kaucję za Pawła P?

Ostatecznie Paweł P. został wypuszczony z aresztu, jednak nakazano mu raz w miesiącu stawiać się w komendzie policji i zapłacić poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł. Pełnomocnik mężczyzny złożył zażalenie do sądu, jednak sędziowie nie rozpatrzyli wniosku pozytywnie. Chociaż Paweł P. skarżył się na kłopoty finansowe, kaucja została zapłacona.

– Obowiązek zapłaty poręczenia majątkowego został wykonany niezwłocznie po oddaleniu przez sąd w Krakowie zażalenia w tej sprawie – przekazał mecenas Krzysztof Woliński dodając, że poręczenie uregulowała matka jego klienta. – Teraz czekamy na dalszy bieg wypadków – dodał.

Zmiany w śledztwie dotyczącym Pawła P.

Z ustaleń „Faktu” wynika, że zmieniła się osoba prowadząca śledztwo w sprawie Pawła P. Postępowaniem nie zajmuje się już prokurator Piotr Krupiński, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ani jego zastępca. Został wyznaczony nowy prokurator, który ponownie chce przesłuchać Pawła P.

Pełnomocnik mężczyzny na razie nie zna szczegółów w sprawie. – Nie wiemy kiedy i na jaką okoliczność zostanie przesłuchany mój klient. Oskarżyciel ma prawo przesłuchiwać tyle razy, ile chce. Nas to nie dziwi. Czekamy na sygnał, czy do przesłuchania w Krakowie dojdzie, bo być może dojdzie do tego w ramach pomocy prawnej w Gdańsku, to nie jest wykluczone – wyjaśnił.