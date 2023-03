Protestujący opuszczą Sejm, ale nie mówią ostatniego słowa. „Zapraszamy na pikietę”

„Jutro opuszczamy Sejm ! Żeby dalej działać musimy być zdrowi, czasem trzeba zrobić jeden krok do tyłu,aby później zrobić dwa do przodu. Zapraszamy na konferencję w Sejmie w piątek o godz. 11.00” – napisała na Facebooku Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej i matka jednego z protestujących.

– Jutro kończymy nasz protest z powodów zdrowotnych. Nasi rodzice się gorzej czują. Wczoraj była karetka. Nasi rodzice dostali lekarstwa i musimy zakończyć ten protest – powiedział w rozmowie TVN24 Andrzej Sucholewski. Zaprosił też na pikietę wspierającą, która odbędzie się przed Sejmem w czasie procedowania projektu obywatelskiego.

Protest osób z niepełnosprawnościami. Projekt nowego świadczenia

W środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o nowym świadczeniu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt został skierowany pod obrady Rady Ministrów i przewiduje możliwość dorabiania przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami do świadczenia pielęgnacyjnego.

– Dążymy do tego, by wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami było oparte na stabilnych filarach adekwatnych do ich indywidualnych potrzeb. Dlatego właśnie po konsultacjach z przedstawicielami wielu środowisk osób z niepełnosprawnością, przygotowaliśmy projekt w sprawie wprowadzenia nowego świadczenia. Rozwiązanie to będzie ukierunkowane na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, tak aby to ona mogła rozstrzygać, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach pierwszego etapu, od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200 proc. renty socjalnej. Etap drugi (od 1 stycznia 2025 roku) zakłada, że świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. renty socjalnej. Ostatnie etap (od 1 stycznia 2026 r.) przewiduje, że świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50 proc. renty socjalnej.

Protest osób z niepełnosprawnościami trwał 18 dni. Uczestnicy domagali się podwyższenia renty socjalnej do poziomu płacy minimalnej. Obecnie renta jest waloryzowana co roku. Od 1 marca tego roku wzrosła do 1588 złotych i 44 groszy brutto.

