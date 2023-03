W Sejmie o ochronie dzieci. Marszałek Witek: Najwyższy czas, byśmy podjęli decyzje

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi ws. bezpieczeństwa dzieci otworzyła marszałek Elżbieta Witek. – Polska młodzież jest wspaniała, fantastyczna. Ale to my dajemy przykład. To my pokazujemy, w jakim kierunku młodzi ludzie powinni iść. Myślę, że najwyższy czas, żebyśmy wspólnie podjęli jakieś decyzje, co robić, żeby ratować nasze dzieci, bo liczba samobójstw, depresji, zwiększa się z każdym rokiem – mówiła na spotkaniu marszałek Sejmu. Wspomniała o „bezradności wobec problemów, które dotykają naszych dzieci na co dzień” .

Marszałek Witek o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom

Elżbieta Witek przywołała m.in. sprawę śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka w Zamościu. – Hasło „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” jest aktualne. To poważne wyzwanie, ale liczę, że razem wypracujemy rozwiązania, które będziemy mogli wdrażać w życie. Bo państwo nie może zamykać oczu na problem. Państwo ten problem dostrzega, bo jest odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, a więc przede wszystkim naszym dzieciom i naszej młodzieży – wskazała Witek.

W zorganizowanej w Sejmie konferencji dotyczącej problemów, które dotykają dzieci, udział wzięli przedstawiciele Ministerstw: Rodziny i Polityki Społecznej, Edukacji i Nauki, Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaproszeni zostali także przedstawiciele organizacji pozarządowych

