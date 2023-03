Polacy ocenili burzę wokół Jana Pawła II. Ponad połowa ma jednoznaczną opinię

Tylko co piąty Polak uważa, że próba wyjaśnienia postawy Jana Pawła II wobec pedofilii w Kościele to temat, który powinien zostać dokładnie zbadany. Zdecydowanie częściej padała odpowiedź, że to przede wszystkim element walki politycznej – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Piotr Barejka Opracował: Źródło: Wirtualna Polska