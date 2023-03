Zadawała ciosy nożem kuchennym, trafiła w serce. Matka skazana za zabójstwo 3-letniej córki

Do tragicznego zdarzenia doszło na początku maja 2021 roku w Poznaniu. Policja otrzymała zgłoszenie, że 3-latka została ugodzona nożem na ulicy Winklera. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala. Miało poważny uraz serca. Nie udało się uratować dziewczynki. Zmarła w czasie operacji.

W związku ze sprawą została zatrzymana matka dziecka – 26-letnia wówczas Magdalena C. Jak podaje TVN24, z ustaleń prokuratury wynikało, że kobieta zadała córce trzy ciosy kuchennym nożem. Wcześniej miała próbować dusić dziecko. Oskarżona złożyła wyjaśnienia i „przyznała się do czynu, ale nie winy”. – Twierdzi, że chciała popełnić samobójstwo, a że nie chciała zostawiać dziecka samego, to najpierw je zabiła, a potem nie była w stanie targnąć się na swoje życie – poinformował Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

3-latka zginęła od ciosów nożem. Matka skazana na dożywocie

Po skrzywdzeniu dziecka kobieta zadzwoniła do znajomego, któremu opisała, co zrobiła. To on powiadomił służby. Kobieta początkowo usłyszała zarzut zabójstwa i przyznała się do winy. Potem zarzut zmieniono na surowszy – zabójstwa popełnionego ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta była trzeźwa i poczytalna w chwili popełniania czynu.

Proces Magdaleny C. ruszył w marcu 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Dzisiaj, w środę 29 marca, sąd ogłosił wyrok, na mocy którego skazał kobietę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jak podaje TVN24, Magdalena C. będzie mogła starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 50 latach. Dodatkowo została pozbawiona praw publicznych na okres 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny, a jego uzasadnienie – ze względu na to, że proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami – niejawne.

