Kolejne wzmocnienie Wojska Polskiego. Podpisano umowę na dostawę radarów Bystra

Napaść Rosji na Ukrainę dobitnie pokazała, jak ogromne znaczenie we współczesnym teatrze działań wojennych ma obrona przeciwlotnicza.

Umowa na mobilne radary Bystra

W związku z tym, w ubiegłym roku władze naszego kraju podpisały umowę ws. utworzenia Pilica+, czyli artyleryjsko-rakietowego systemu przeciwlotniczego. Ma on zapewnić obronę przed pociskami manewrującymi – w tym także naddźwiękowymi – samolotami, śmigłowcami oraz bezzałogowcami, czyli dronami.

W środę, 29 marca, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak zatwierdził w siedzibie spółki PIT-Radwar w Warszawie umowę wykonawczą na dostawę kolejnych 22 mobilnych radarów przeciwlotniczych Bystra, które wejdą w skład systemu Pilica+.

Wartość kontraktu wynosi 1 miliard 100 zł. Termin dostarczenia radarów został przewidziany na lata 2026-2028. Warto podkreślić, że Pilica+ to polski projekt, realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

Błaszczak: Aby władca Kremla nie odważył się zaatakować

Będzie on stanowić jeden z podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. To już kolejne zamówienie tego typu. Obecnie trwa realizacja wcześniejszego kontraktu na 16 radarów przeciwlotniczych Bystra.

– Ta umowa to kolejne 22 stacje radiolokacyjne. Budujemy nasze zdolności i je wzmacniamy o kolejne warstwy (...) Pilica+ będzie służyła osłonie Patriotów. Co do zasady zawsze, jeżeli jest to możliwe, nasze zamówienia lokujemy w polskim przemyśle zbrojeniowym (...) Wzmacniamy Wojsko Polskie tak, aby władca Kremla nie odważył się zaatakować. Budujemy zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wojska Polskiego, wzmacniamy je. Takie zdolności już oczywiście są, ale wzmacniamy je kolejnymi warstwami – skomentował Błaszczak.

Obrona przeciwlotnicza składa się z kilku warstw

Dodał, że system obrony przeciwlotniczej składa się z kilku warstw. W najniższej warstwie wykorzystywane są zestawy rakietowe Piorun, w wyższej warstwie wykorzystywany jest system Narew, a kolejną stanowią zestawy Patriot.

Błaszczak wyjaśnił, że Pilica+ będzie służyła osłonie Patriotów i będzie uzupełniała te niższe warstwy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

