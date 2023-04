Chcesz mieć mniej inteligentne dziecko? Daj mu telefon

Krystyna Romanowska: Smartfon najwcześniej dla 16-latków? Coraz częściej słyszymy takie opinie…

Magdalena Bigaj: To absurd. Zauważyłam, że my-dorośli mamy tendencję do rozsiadania się w fotelach i mówienia: „Co za okropna młodzież – siedzi na tik toku, ogląda pornografię, przestała wychodzić z domu!” Przepraszam bardzo, ale kto wynalazł tę technologię i dał dzieciom smartfony do ręki? Kto stworzył Pornhub i TikToka? To dorośli stworzyli świat, w którym znormalizowali przemoc, seksualizację przekazu. I to dorośli powinni ten zafundowany dzieciom bałagan posprzątać. Na pewno nie w ten sposób, że teraz zabiorą dzieciom i nastolatkom smartfony. Są to przedmioty użytkowe pomagające w życiu, a zwłaszcza w usamodzielnianiu się dzieci.