Strzelanina w polskim kurorcie nad Bałtykiem. Mężczyzna groził wybuchem

Opisywane tutaj zdarzenia rozegrały się w środę 29 marca wieczorem w mieszkaniu przy ulicy Fryderyka Chopina w Darłowie. Przebywający tam mężczyzna groził wysadzeniem w powietrze budynku. Przybyłe na miejsce służby błyskawicznie odcięły więc prąd i gaz.

Strzelanina w Darłowie. Mężczyzna starł się z policją

– Podczas próby zatrzymania 39-latek zabarykadował się w mieszkaniu i przez okno oddał w kierunku umundurowanych funkcjonariuszy kilka strzałów z przedmiotu przypominającego broń – przekazała lokalnym mediom rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, podinsp. Alicja Śledziona.

Z jej dalszej relacji wynika, że jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej i postrzelił mężczyznę w ramię. Następnie rannemu 39-latkowi udzielono pierwszej pomocy i przekazano do szpitala, gdzie lekarze mogli go opatrzyć.

Zatrzymano żonę sprawcy strzelaniny

Ze szpitala strzelec szybko trafił do policyjnego aresztu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, podobnie jak policjantom, którzy tego wieczora uczestniczyli w interwencji. Służby zatrzymały dodatkowo żonę 39-latka, która w trakcie strzelaniny była obecna w mieszkaniu.

Po przeszukaniu lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli kilka sztuk broni różnego rodzaju. Będą teraz poddawać je badaniom balistycznym. Prokurator Jarosław Płachta przekazał też mediom garść informacji na temat sprawcy strzelaniny.

Przemoc w Darłowie. Winny kryminalista

– Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 39-latek miał przerwę w odbywaniu kary 5 lat pozbawienia wolności między innymi za włamanie do bankomatu. I zdecydował się nie wracać do zakładu karnego. Dlatego został za nim wydany list gończy – mówił. Teraz 39-latek trafi z powrotem za kraty, gdzie dokończy odsiadywanie wyroku. Prawdopodobnie usłyszy on w najbliższym czasie jeszcze dodatkowe zarzuty.

