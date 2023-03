Najnowszy sondaż ws. pomysłu PSL i Polski 2050. 75 proc. głosowałoby „za”

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz na początku marca 2023 r. przedstawili listę wspólnych spraw do załatwienia w pierwszych 100 dniach następnej kadencji Sejmu. Porozumienie zawiera ponad sześć punktów i dwadzieścia postulatów. Jednym z nich jest referendum ws. aborcji. Pracownia Ipsos przeprowadziła dla OKO.press i TOK FM sondaż w tej sprawie.

Referendum ws. aborcji. Najnowszy sondaż o postawie Polek i Polaków

„Gdyby w Polsce przeprowadzono referendum pytając, czy kobiety powinny mieć prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia, to czy wziąłby/wzięłaby Pan(i) w nim udział?” – brzmiała treść pytania. 66 proc. ankietowanych zadeklarowało, że poszłoby oddać głos w tej sprawie. 29 proc. badanych stwierdziło, że zostałoby w domach, a 5 proc. wybrało opcję „nie wiem”.

Co ciekawe, w takim referendum wzięłoby udział 96 proc. wyborców Lewicy i 86 proc. osób popierających Koalicję Obywatelką. Jeśli chodzi o głosujących na partię Hołowni, chęć oddania głosu zadeklarowało 82 proc. osób. Dalej uplasowali się wyborcy Konfederacji z wynikiem 65 proc., a dopiero potem Polskiego Stronnictwa Ludowego – 60 proc. W referendum wzięłaby udział co druga osoba głosująca na PiS.

Prawo do aborcji do 12. tygodnia? 75 proc. „za”

Jeśli chodzi o wyniki to 75 proc. Polek i Polaków opowiedziałoby się za aborcją do 12. tygodnia. 22 proc. odpowiedziało „nie”, a 3 proc. nie wiedziało, jaką opcję wybrać. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-23 marca br. metodą CATI (telefonicznie) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych Polek i Polaków. Wcześniej podobny sondaż w tej sprawie przeprowadzono w listopadzie 2022 r. Wówczas głosować na „tak” chciało 70 proc. respondentów, ale pytanie brzmiało inaczej.

