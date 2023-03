Podwójne zabójstwo w Wielkopolsce. Wyznaczono nagrodę za ujęcie 24-latka!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie poszukują Marcina Wolfa. 24-letni mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie dwóch zabójstw na terenie powiatu międzychodzkiego.

Trwa obława na Marcina Wolfa

Początkowo policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze w miejscowości Muchocin. W trakcie gaszenia ognia strażacy znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyzny. Obrażenia na ciele denata wskazywały na to, że doszło do zabójstwa. Policjanci zakładają, że sprawca prawdopodobnie celowo podpalił mieszkanie, aby zatrzeć ślady. Funkcjonariusze ustalili, że 24-latek zabrał samochód należący do ofiary i uciekł z miejsca zdarzenia.

W Międzychodzie znaleziono zwłoki 45-letniej kobiety. Obrażenia na jej ciele również wskazywały na to, że do zgonu nie doszło z przyczyn naturalnych. „Według ustaleń śledczych zbrodni dokonał ten sam mężczyzna. Po dokonaniu obydwu zabójstw 24-latek porzucił skradziony samochód pod Międzychodem i uciekł do lasu” – czytamy w komunikacie wielkopolskiej policji.

Nagroda za pomoc w zatrzymaniu poszukiwanego

Wszystkie osoby, które od wieczora 29 marca widziały poszukiwanego Marcina Wolfa – proszone są o pilny kontakt z policjantami pod numerem telefonu 887 878 900 lub numerem alarmowym 112. Funkcjonariusze, aby usprawnić akcję, opublikowali zdjęcie 24-latka.

Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformowała, że Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył 10 tys. zł nagrody dla osoby, która przekaże informacje pomocne w zatrzymaniu poszukiwanego. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak potwierdził, że poszukiwany 24-latek przed kilkoma dniami opuścił szpital psychiatryczny.

Czytaj też:

Brutalne pobicie na Lubelszczyźnie. Jeden ze sprawców nagrał zdarzenie telefonemCzytaj też:

Strzelanina w polskim kurorcie nad Bałtykiem. Mężczyzna groził wybuchem