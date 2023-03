Koniec obławy. Poszukiwany ws. popełnienia dwóch zabójstw zgłosił się na policję

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie od środy prowadzili poszukiwania Marcina W. 24-letni mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie dwóch zabójstw na terenie powiatu międzychodzkiego.

Dwa zabójstwa w województwie wielkopolskim

Początkowo policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze w miejscowości Muchocin. W trakcie gaszenia ognia strażacy znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyzny. Obrażenia na ciele denata wskazywały na to, że doszło do zabójstwa. Policjanci zakładają, że sprawca prawdopodobnie celowo podpalił mieszkanie, aby zatrzeć ślady. Funkcjonariusze ustalili, że 24-latek zabrał samochód należący do ofiary i uciekł z miejsca zdarzenia.

W Międzychodzie znaleziono zwłoki 45-letniej kobiety. Obrażenia na jej ciele również wskazywały na to, że do zgonu nie doszło z przyczyn naturalnych. „Według ustaleń śledczych zbrodni dokonał ten sam mężczyzna. Po dokonaniu obydwu zabójstw 24-latek porzucił skradziony samochód pod Międzychodem i uciekł do lasu” – czytamy w komunikacie wielkopolskiej policji.

Funkcjonariusze, aby usprawnić akcję, opublikowali zdjęcie poszukiwanego, a Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył 10 tys. zł nagrody dla osoby, która przekaże informacje pomocne w jego zatrzymaniu.

Koniec obławy. Marcin W. sam zgłosił się do komendy

W czwartek 30 marca po godz. 20:00 wrocławska policja wydała komunikat w sprawie. „24 letni Marcin W. podejrzany o zabójstwo dwóch osób na terenie powiatu międzychodzkiego został zatrzymany o godz. 20.00. Podczas poszukiwań skoncentrowanych w lesie nad Wartą, w miejscu znalezienia plecaka należącego do ściganego, grupa pościgowa otrzymała wiadomość, że podejrzany zgłosił się do komendy Policji w Międzychodzie" – czytamy na Facebooku.

