Nie żyje prof. Paweł Śpiewak

Paweł Śpiewak urodził się w 1951 roku. Był socjologiem, historykiem idei i publicystą. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku zdobył mandat posła na Sejm V kadencji. Startował w okręgu warszawskim jako kandydat bezpartyjny z listy Platformy Obywatelskiej.

Prof. Paweł Śpiewak nie żyje. Socjolog miał 71 lat

W latach 2011-2020 był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 roku został wyróżniony Nagrodą im. Ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Był także członkiem Kolegium Społecznego w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Paweł Śpiewak był autorem wielu książek, m.in. „Ideologie i obywatele”, „W stronę wspólnego dobra", „Obietnice demokracji”, „Midrasze: księga nad księgami", „Pamięć po komunizmie" oraz „Żydokomuna".

Prof. Paweł Śpiewak dla „Wprost”: W Polsce nie wygrywają partie pozbawione mocnych przywódców

W maju 2021 roku w wywiadzie dla „Wprost” prof. Paweł Śpiewak komentował aktualną sytuację polityczną w kraju, jeszcze przed oficjalnym powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki. – Każda partia, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, musi być partią liderską. W Polsce nie wygrywają partie pozbawione mocnych przywódców. Górą są ci, z którymi możemy się utożsamiać, nadają jakiś ton – powiedział.

– Donald Tusk potrafił prowadzić, ale wykosił innych liderów. Nie chciał konkurencji. Po drugie, to formacja kreowana przez Tuska jako taka, która nie ma żadnej wyrazistej i mocnej tożsamości ideowej. Dziś okazuje się jednak, że model formacji bez tożsamości i intelektualnego wysiłku, który by temu służył, nie ma szans na przetrwanie. Tym bardziej, gdy rządzi PiS – partia wyrazista – komentował wówczas prof. Śpiewak.

– Jedno co uderza, to Kaczyński wyraźnie pracuje nad swoim elektoratem, do niego się odwołuje i go umacnia. PO ma problem ze zdefiniowaniem, kto jest jej bazą, do jakiego elektoratu się zwracać. A przecież kreowanie własnych wyborców to najważniejsza sprawa – mówił socjolog.

