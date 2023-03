Nowy raport SG ws. nielegalnej migracji. Kolejne 100 prób przekroczenia granicy

Straż Graniczna na swoim oficjalnym koncie na Twitterze poinformowała, że w czwartek 30 marca do Polski z terytorium Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się aż 105 osób. Na odcinku pilnowanym przez Placówkę Straży Granicznej w Bobrownikach udaremniono wtargnięcie 14 obywateli Syrii, którzy na pontonie przeprawiali się przez rzekę Świsłocz.

Z kolei na odcinku strzeżonym przez Placówkę Straży Granicznej w Nowym Dworze zatrzymano obywatela Ukrainy, który przyjechał po 13 obywateli Syrii i obywatela Iraku. Odpowie on za pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy RP.

Zatrzymano Egipcjanina pod Warszawą. Organizował nielegalną imigrację

Służby poinformowały też o zatrzymaniu obywatela Egiptu, który organizował kurierów, zabierających nielegalnych imigrantów spod granicy polsko-białoruskiej. Według ujawnionych informacji, za jedną taką osobę mężczyzna mógł zarobić od 200 do nawet 1000 euro. Sąd umieścił go już w areszcie na co najmniej 2 miesiące.

W komunikacie na Twitterze Straż Graniczna podała, że 33-letniego Egipcjanina zatrzymano w podwarszawskiej miejscowości. Jak podały służby, w miejscu jego zamieszkania ujawniono maczetę, pałkę teleskopową, noże, nunczako, urządzenia do modulacji głosu, 10 telefonów oraz karty pamięci.

Mężczyzna od 7 lat legalnie przebywał w Polsce i mógł zorganizować nielegalne przekroczenia granicy nawet dla kilkudziesięciu cudzoziemców, m.in.: obywateli Afganistanu, Syrii i Egiptu.

Walka z nielegalną imigracją

Straż Graniczna codziennie odnotowuje próby nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. Wielu nielegalnym migrantom pomagają zorganizowane grupy. W ubiegłym roku za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy funkcjonariusze SG zatrzymali 401 osób, natomiast w tym roku zatrzymano już 176 organizatorów i pomocników.

