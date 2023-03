Prezydent Duda podpisał GKR. Zaprezentował też nowe czołgi w polskiej armii

Prezydent Andrzej Duda jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych podpisał w piątek postanowienia w sprawie określenia „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039”. Dokument ten zapowiadaliśmy już w ubiegłym tygodniu.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że wydanie GKR rozpocznie cykl programowania rozwoju armii w 15-letniej perspektywie. Kierunki rozwoju aktualizowane są co 4 lata, a ostatnio miało to miejsce w 2019 roku.

W „Głównych kierunkach rozwoju” określone zostaną wymagania dotyczące podnoszenia zdolności Sił Zbrojnych RP we wszystkich domenach operacyjnych: lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej.

Andrzej Duda chwalił nowe czołgi

Podczas tego wydarzenia Andrzej Duda chwalił też czołgi K2 kupione przez polskie siły zbrojne od koreańskiego producenta. – Żartowaliśmy tutaj, że jest to przesiadka jak z dużego fiata do samochodu najnowszej generacji – stwierdził. Podkreślał, że sprzęt modernizowany jest po to, by „przeżyć, pokonać przeciwnika, albo polec”, co zdaniem prezydenta ma „charakter fundamentalny”.

Andrzej Duda zapowiedział, że zakupione zostało dla Polski ponad 180 czołgów na najbliższe lata. – W przyszłości chcemy koprodukować te czołgi z Koreą Południową, także dla innych państw NATO – mówił. Wspomniał też o Ukrainie. – Zdobywamy doświadczenia, pozyskujemy informacje i wykorzystujemy to do budowania sił zbrojnych, by były na tyle silne, żeby odstraszyły przeciwnika – tłumaczył.

Prezydent zatrzymał się dłużej przy tym „paradoksie”. – Wydajemy miliardy, by kupić wyposażenie, by nie musiało służyć w boju. By Polska była bezpieczna, a polski żołnierz nie musiał walczyć. Po to modernizujemy i rozwijamy siły zbrojne – podkreślał.

Szef MON o czołgach z Korei Południowej

Minister Mariusz Błaszczak wtórował prezydentowi RP. – Silne i nowoczesne wojsko to klucz do bezpieczeństwa naszej ojczyzny.

GKR to ważny dokument, jeśli chodzi o przyszłość naszego kraju, siłę wojska polskiego, ale także pozycję Polski na płaszczyźnie międzynarodowej – podkreślał.

– Jesteśmy silni w sojuszach, ale chodzi o współpracę także z partnerami spoza sojuszu. Uznajemy współpracę z Koreą Południową za wzorowa. Dziękujemy za zaufanie – mówił. – Byliśmy świadkami pierwszych strzelań czołgów K2, bardzo dobrze przystosowanych do warunków geograficznych w województwie warmińsko-mazurskim. Stawiamy nacisk na artylerię i wojska pancerne, bo wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się na wojnie w Ukrainie. To skutecznie powstrzymuje Rosję – zwracał uwagę.

Czołgi K2 już w Polsce

W grudniu 2022 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały pierwsze 10 koreańskich czołgów K2, a kolejne sukcesywnie są dostarczane. Umowa z Koreą Południową obejmuje również pakiet szkoleniowy i logistyczny oraz znaczący zapas amunicji. Czołgi są serwisowane przez producenta na terenie Polski.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy generacji 3+. Jego uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa kalibru 120 mm z automatem ładowania, która może wykorzystywać najnowsze rodzaje amunicji. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 7,62 mm karabin maszynowy oraz 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy (WKM). Zaawansowany system kierowania ogniem czołgu zapewnia wysoką skuteczność prowadzonego ognia na dalekich dystansach.

Opancerzenie czołgu K2 już w standardowej konfiguracji, które może być dodatkowo uzupełnione przez aktywne systemy ochrony typu soft kill (VIRSS) i hard kill (KAPS), zapewnia wysoką odporność balistyczną i przeciwminową. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Czołg charakteryzuje się relatywnie niską masą wynoszącą 55 ton oraz zastosowaniem zawieszenia hydropneumatycznego.

MON rozwinie kierunki wskazane przez prezydenta

Szczegółowe zapisy GKR określić mają priorytety w zakresie: dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji, szkolenia oraz rozwijania zdolności WOT do wsparcia wojsk operacyjnych.

Na tej podstawie rozwijać poszczególne kwestie będą opracowywane przez MON i przyjmowane uchwałą Rady Ministrów „Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” na lata 2025-2039.

Dokumenty stanowić będą następnie podstawę do wydania zarządzenia MON ws. Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025-2039 oraz opracowania kolejnej edycji „Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” na lata 2025-2039.







