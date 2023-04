Kolejny wizerunek Jana Pawła II oblany farbą. Został błyskawicznie odnowiony

Mural przedstawiający Jana Pawła II we Wrocławiu

We Wrocławiu doszło do oblania czerwoną farbą muralu przedstawiającego Jana Pawła II. Malunek został wykonany przez kibiców Śląska Wrocław, którzy błyskawicznie go odnowili.

W lipcu 2022 roku kibice Śląska Wrocław wykonali mural z wizerunkiem Jana Pawła II na jednym z murów na Ostrowie Tumskim. Oprócz wizerunku polskiego papieża i zielonych, białych i czerwonych barw wrocławskiego klubu, na muralu znalazło się godło Polski, herb klubu i napis: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Twoją troską był zawsze Bóg, wiara i Polska. Ojcze Święty, dziękujemy za Twój pontyfikat. Kibice wrocławskiego Śląska”. Jak informuje Gazeta Wrocławska, mural budził kontrowersje, ze względu na brak formalnych pozwoleń. Wrocławski mural z papieżem oblany farbą Prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę, mural z papieżem został oblany czerwoną farbą. Farba oblała twarz papieża. Pozostała część muralu nie została uszkodzona. Prawdopodobnie dewastacja była związana z 18. rocznicą śmierci polskiego papieża. „Sprofanowano wizerunek świętego Jana Pawła II umieszczony na muralu we Wrocławiu. Przedstawiciele cywilizacji śmierci promują chaos, zniszczenie, niszczenie narodów, dewastacje. Lewactwo takie było, jest i będzie!” – napisał na Twitterze poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj. „Autorytety są dla nas drogowskazami, nie zniszczycie tego!” – dodał. twitter Jak informuje portal Wroclaw.pl, mimo oficjalnego zgłoszenia, policja podjęła czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i sprawców tego czynu. Po tym, jak o zniszczeniu muralu stało się głośno w niedzielę, kibice Śląska Wrocław błyskawicznie zareagowali i odmalowali mural. Zdjęcia odmalowanego muralu pojawiły się na facebookowym profilu Stowarzyszenie Wielki Śląsk. facebook Pomnik Jana Pawła II w Łodzi oblany farbą Stojący przed łódzką katedrą pomnik papieża Jana Pawła II został w nocy z soboty na niedzielę oblany czerwoną farbą. Twarz Ojca Świętego została przemalowana na żółto, a ręce – na czerwono. Na podstawie pomnika powstał napis – Maxima Culpa. Napis na pomniku to ewidentne nawiązanie do książki Ekke Overbeeka „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”. Holenderski dziennikarz w oparciu o dokumenty SB i relacje świadków dowodzi, że Karol Wojtyła przed wyborem na stanowisko papieża uczestniczył w tuszowaniu przestępstw księży-pedofilów w Archidiecezji Krakowskiej. Na razie nie wiadomo, kto zdewastował monument. Sprawą zajmuje się policja. – Około godziny 6.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zniszczeniu pomnika Jana Pawła II. Na miejscu udali się funkcjonariusze, którzy przeprowadzili oględziny pomnika, zabezpieczono materiał monitoringu. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem podkomisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Czytaj też:

Szef MSZ pod zdewastowanym pomnikiem Jana Pawła II: Element wojny hybrydowejCzytaj też:

Wadowice żyją koncertem i bronią Jana Pawła II. „Moim zdaniem papieża nie da się zniszczyć”