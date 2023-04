Ulicami Krakowa przeszły dwa marsze papieskie. Jeden organizował Patryk Jaki

W niedzielę 2 kwietnia, z okazji 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II, ulicami polskich miast przeszły marsze papieskie. Dwa z nich odbyły się w Krakowie.

„Biały marsz papieski” w Krakowie

O 13:30 spod kamienia papieskiego na Błoniach wyszedł „Biały marsz papieski”. Był on organizowany m.in. przez rycerzy Jana Pawła II, zgromadzenia różańcowe, czy małopolską „Solidarność”. Wśród patronów honorowych wydarzenia była m.in. przyjaciółka Jana Pawła II, była więźniarka KL Ravensbruck Wanda Półtawska.

Trasa marszu była identyczna, jak podczas pochodu po zamachu na życie Jana Pawła II w 1981 roku. „Biały marsz papieski” o 15:00 dotarł do krakowskiego Rynku Głównego, gdzie w bazylice mariackiej odbyło się nabożeństwo dziękczynne za pontyfikat Karola Wojtyły.

– Spodziewaliśmy się was. W tej podniosłej atmosferze przychodzimy do ołtarza mariackiego, by z całym Krakowem modlić się (...), by dobrze przekazać pamięć o papieżu młodemu pokoleniu – mówił ks. infułat Dariusz Raś, proboszcz parafii mariackiej.

Policja podaje, że w marszu wzięło udział ok. 10 tys. osób.

Papieski marsz Patryka Jakiego

Ale „Biały marsz papieski” nie był jedynym marszem papieskim w Krakowie. Drugi, Marsz w obronie św. Jana Pawła II, który wyruszył o 13:15 sprzed kościoła św. Floriana, organizował europoseł Patryk Jaki.

Marsz, w którym według policji uczestniczyło ok. 2,5 tys. osób dotarł ok. godz. 14. na ul. Franciszkańską 3, pod okno papieskie. Tam głos zabrał europoseł Solidarnej Polski.

– Jestem przekonany, że jak Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki patrzy z góry, to jest z państwa dumny. Nie dlatego, że stajecie w jego obronie, ale że stajecie w obronie tego, co było dla niego najważniejsze. W obronie wartości — mówił europoseł, cytowany przez portal wpolityce.pl. – Dla Jana Pawła II bardzo ważna była prawda. Tak jak on w czasach komunizmu obserwował procesy sądowe, które nie miały nic wspólnego ze sprawiedliwością, dokładnie taki sam proces przeprowadziła dziś wiadomo która stacja wobec niego samego – dodał.

Czytaj też:

Tysiące osób na marszu papieskim w Warszawie. „Ty nas obudziłeś. My cię obronimy!”Czytaj też:

Wierni w Łodzi przeżyli szok. Rano zobaczyli zniszczony pomnik Jana Pawła II