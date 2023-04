Abp Gądecki apeluje o ostrożność ws. sztucznej inteligencji. „Grozi utratą kontroli nad cywilizacją”

Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu miliarder Elon Musk wraz z grupą naukowców zaapelował o wstrzymanie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Ich zdaniem, dalszy niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzkości.

Musk i naukowcy apelują o wstrzymanie prac na pół roku

To pokłosie m.in. raportu opracowanego przez bank Goldman Sachs, z którego wynika, że dalszy rozwój sztucznej inteligencji będzie miał katastrofalny wpływ na rynek pracy. Z wyliczeń Goldman Sachs wynika, że ze względu na najnowszą falę usług opartych na sztucznej inteligencji, pracę może stracić aż 300 milionów osób na całym świecie.

Musk i naukowcy podpisali otwarty list, w którym zwrócili się do branży o wstrzymanie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji na pół roku. Chodzi o rozwiązania bardziej zaawansowane, niż najnowsza wersja ChatGPT, czyli GPT-4.

„Potężne systemy Sztucznej Inteligencji powinny być rozwijane dopiero wtedy, gdy będziemy mieli pewność, że ich efekty będą pozytywne, a ryzyko będzie pomijalne” – czytamy w liście.

Abp Gądecki apeluje o ostrożność

W ubiegłą niedzielę, 2 kwietnia, przed niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji ostrzegł również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki.

W trakcie homilii, którą wygłosił podczas mszy św. w katedrze w Poznaniu tłumaczył, że rozwój sztucznej inteligencji stanowi ogromny potencjał dla ludzkości, jednak należy podchodzić do tego z wielką ostrożnością.

– Przesłanie tego listu jest proste – obserwując obecny wyścig zbrojeń – nikt nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji podobnych działań (...) Niekontrolowane podejście do rozwoju sztucznej inteligencji grozi zalewem dezinformacji, masową automatyzacją pracy, a nawet zastąpieniem ludzi przez maszyny i utratą kontroli nad cywilizacją (...) Człowiek i ludzkość pozostają bezpieczne tylko pod panowaniem Chrystusa, które to panowanie rodzi się z miłości, ukazuje miłość i rządzi się miłością – wyjaśniał abp Gądecki.

„Jeśli rozwój ludzkości pójdzie zgodnie z prawem Bożym”...

Podkreślił, że jeśli rozwój sztucznej inteligencji ma służyć ludzkości, to „jego podstawowym kryterium musi być godność osoby ludzkiej”. Tym samym zaapelował, aby pracujący nad sztuczną inteligencją naukowcy „zachowali konsekwentnie wolę działania w sposób etyczny i odpowiedzialny”.

– Bóg jako Stwórca nie może nie być Panem swojego stworzenia: w obyczajach, w prawach, w polityce i gospodarce, w życiu jednostek, rodzin i państw (..) Tej prawdy o panowaniu Chrystusa nad całym stworzeniem nie są w stanie zakwestionować żadne osiągnięcie ludzkiego geniuszu, mimo iż w międzyczasie ludzkość rzeczywiście poczyniła – w sensie technicznym – ogromne postępy. Jeśli rozwój ludzkości pójdzie zgodnie z prawem Bożym, ludzkość nie ma powodów do obaw. Jeśli jednak pójdzie przeciw prawom Bożym, to istnieją poważne powody do obaw – uzupełnił abp Gądecki.

