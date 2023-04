Jacek Jaworek namierzany za oceanem? Prokuratura czeka na materiały z USA

W nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku policja otrzymała zgłoszenie o awanturze w jednym z domów we wsi Borowce pod Częstochową. Kiedy funkcjonariusze przybyli ma miejsce zdarzenia, odkryli zwłoki trzech osób: 44-letniego małżeństwa i ich 17-letniego syna. Udało się przeżyć jedynie 13-latkowi, który uciekł. Według policjantów sprawcą zbrodni jest Jacek Jaworek, brat zamordowanego.

Jacek Jaworek nieuchwytny

Mimo listu gończego, czerwonej noty Interpolu i nagrody wyznaczonej przez policję, nie udało się ustalić miejsca pobytu podejrzanego. Nie wiadomo nawet, czy Jacek Jaworek żyje. Do wyjaśnienia pozostaje wątek tego, kto i po co wysłał z Francji na adres straży pożarnej w Borowcach list na nazwisko Jacka Jaworka.

Polska policja opublikowała nawet portrety pokazujące, jak może wyglądać podejrzany. Przygotował je biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 53-latek mógł zapuścić wąsy czy brodę lub zacząć nosić okulary, a policja apelowała do wszystkich, którzy mogą mieć nowe informacje o mężczyźnie.

Polscy śledczy szukają pomocy w USA

W trakcie śledztwa zwracano się już o pomoc do dwóch państw Unii Europejskiej oraz USA. Rzecznik rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek w poniedziałek 3 kwietnia w rozmowie z PAP poinformował o przedłużeniu postępowania przeciwko Jackowi Jaworkowi.

Decyzję w tej sprawie podjął Prokurator Regionalny w Katowicach na wniosek wspomnianej częstochowskiej jednostki. Powodem przedłużenia śledztwa jest oczekiwanie na materiały uzupełniające, po które częstochowscy śledczy zwrócili się w ramach międzynarodowej pomocy prawnej do Stanów Zjednoczonych.

Spraw Jaworka. Czego polscy śledczy szukają w USA?

W sprawie Jaworka pozyskiwano już od amerykańskich partnerów materiały należące do „globalnej firmy internetowej”. Były to dane o logowaniach podejrzanego, które miały pomóc w ustaleniu, gdzie udał się po popełnieniu zbrodni. Po analizie nadesłanych informacji polscy śledczy uznali jednak, że wymagają one jeszcze doprecyzowania i poprosili o bardziej szczegółowe materiały.

