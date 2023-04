Groźny wypadek w Pruszkowie. Samochód potrącił 10-latkę

Do groźnego wypadku doszło we wtorek w Pruszkowie. Kierowca audi potrącił 10-letnią dziewczynkę. Dziecko w ciężkim stanie zostało zabrane do szpitala.

Do wypadku doszło we wtorek około południa na skrzyżowaniu ulic Plantowej i Wojska Polskiego w Pruszkowie, w województwie mazowieckim. Samochód wjechał w 10-letnią dziewczynkę, gdy ta, razem ze swoją koleżanką, przechodziła przez przejście dla pieszych. Wypadek w Pruszkowie – Wjechał w nią samochód marki audi, który prowadziła czterdziestoparoletnia kobieta. Została zbadana alkomatem, była trzeźwa – powiedziała w rozmowie z „Faktem” aspirant sztabowa Monika Orlik, rzeczniczka komendy policji w Pruszkowie. Na miejsce wypadku zadysponowany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie jednak dziecko zostało przetransportowane do jednego z warszawskich szpitali karetką. 10-latka jest w ciężkim stanie. Drugiej dziewczynce nic się nie stało. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia Szczegóły i okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Śledczy będą ustalają między innymi prędkość, z jaką poruszał się samochód. „Fakt” wskazał, że w miejscu, gdzie doszło do potrącenia, znajduje się sygnalizacja świetlna. Policja będzie sprawdzać, czy działała ona prawidłowo. Policja i eksperci ostrzegają, że wiosenna aura i dobre warunki atmosferyczne osłabiają czujność kierowców. Mniej wypadków w ubiegłym roku Kilka dni temu policja ujawniła statystyki drogowe za 2022 rok. W ubiegłym roku doszło do 21 322 wypadków drogowych. – W porównaniu z 2020 r., kiedy to miało miejsce 23 540 wypadków, liczba ta spadła o 2 218 wypadków (- 9,4 proc.). W porównaniu z 2021 r., w którym odnotowano 22 816 wypadków, liczba ta spadła o 494 wypadki (- 6,5 proc.)” – poinformował Polską Agencję Prasową nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W 2022 roku było też mniej zabitych i rannych. Na drogach zginęło 1 896 osób, czyli o 595 mniej niż w 2020 r. i o 349 osób mniej niż w 2021 r.

