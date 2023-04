Prezydent Duda na spotkaniu z Zełenskim. „Chcemy budować wspólną przyszłość”

Przed godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozpoczęło się spotkanie Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim oraz delegacjami z dwóch krajów. – My, chcę to mocno zaakcentować, jesteśmy przeświadczeni, że Ukraina zwycięży (w wojnie rozpętanej przez Rosję – red.). (...) Ukraina się obroni, będzie w niedalekiej przyszłości – mamy nadzieję – częścią UE, także wspólnoty transatlantyckiej – rozpoczął prezydent Polski.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Andrzej Duda: Chcemy budować wspólną przyszłość

– Chcemy budować wspólną przyszłość, dlatego ta wizyta jest tak zaplanowana: poprzez nasze spotkanie aż do spotkań także z przedstawicielami biznesu, które nazwaliśmy forum biznesowym, czyli takim forum, które zazwyczaj odbywa się w trakcie spotkań między państwami. To nie jest tylko kwestia odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Głęboko wierzymy w to, że odbudujemy wspólnie Ukrainę piękniejszą niż była – powiedział Andrzej Duda.

– Przede wszystkim chcę podkreślić jedno: patrzymy już w dalszą przyszłość, nie tylko na samą odbudowę. Patrzymy na przyszłą współpracę, w to jak budować więzi i jak wygenerować maksymalnie pozytywne rezultaty ze współpracy naszych krajów, przedstawicieli naszego biznesu. To są te kwestie, o których będziemy rozmawiali – zapowiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił także, zwracając się bezpośrednio do Wołodymyra Zełenskiego, że Polska wspiera Ukrainę na miarę własnych możliwości, dostarczając kolejne pakiety broni do zaatakowanego przez Rosję kraju. Podejmowane są również działania dyplomatyczne – polscy politycy zabiegają o pomoc dla Ukrainy na forum międzynarodowym.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Prezydent Ukrainy wielokrotnie powtórzył jedno słowo

Następnie głos zabrał Wołodymyr Zełenski, a w czasie jego przemówienia powtarzało się słowo „dziękuję”. Prezydent Ukrainy nazwał Andrzeja Dudę swoim „przyjacielem”.

– Dziękuję Andrzeju, dziękuję drogi przyjacielu, dziękuję twojej drużynie. Dziękuję, że przyjmujecie mnie dzisiaj, pierwszą damę, cały nasz zespół w Warszawie. Dla mnie było bardzo ważne, żeby zorganizować tę wizytę, żeby przyjechać tutaj i przekazać wdzięczność za to, co dla nas robicie. Chciałbym omówić też nasze wspólne działania, naszą wspólną przyszłość w UE, w NATO. Musimy jeszcze bardzo dużo kroków wykonać, ale tak jak powiedziałeś, przede wszystkim musi nastąpić nasze zwycięstwo – podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce, że jest adwokatem Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE. – Z Unią Europejską wiążemy nasze wartości, których bronimy na polu walki. Z UE wiążemy naszą przyszłość, rozwój gospodarczy Ukrainy. Rozwój gospodarczy wiążemy też z naszymi sąsiadami – zadeklarował Wołodymyr Zełenski.

