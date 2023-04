Prawomocny wyrok dla „króla mafii wnuczkowej”. Sąd apelacyjny obniżył karę

Przypomnijmy: Arkadiusz Ł., pseudonim Hoss, został określony przez media mianem „króla mafii wnuczkowej”.

Wyłudzenia liczone w milionach złotych

To właśnie on opanował do perfekcji proceder, zwany tzw. metodą na wnuczka, który polegał na wyłudzaniu oszczędności od osób starszych. W latach 2013-2014, działając na terenie Polski, Niemiec i Szwajcarii, Arkadiusz Ł. wyłudził 2 miliony zł, a także biżuterię.

W przeważającej większości ofiarami przestępczego procederu były osoby w podeszłym wieku. Arkadiusz Ł. wyłudzał pieniądze, pozorując bliskie pokrewieństwo z wytypowanymi ofiarami.

Apelacja od wyroku wydanego w I instancji

W lutym 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Arkadiusza Ł. na karę 6,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto, zobowiązał go do zapłaty na rzecz pokrzywdzonych 2 milionów złotych. Od wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jak i obrona Arkadiusza Ł.

Prokurator wskazał na rażącą niewspółmierność wymierzonej kary i domagał się wymierzenia kary 13 lat pozbawienia wolności. Obrona wniosła o uniewinnienie swojego klienta, ewentualnie o uchylenie wyroku sądu I instancji i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Sąd apelacyjny obniżył karę o pół roku

W środę, 5 kwietnia, Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok w II instancji. Arkadiusz Ł. został skazany na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Tym samym wymiar kary został obniżony o pół roku. Zgodnie z prawem, na poczet kary zostanie zaliczony okres tymczasowego aresztowania.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uniewinnił Arkadiusza Ł. od popełnienia 6 z 9 zarzucanych mu czynów. Orzeczenie jest prawomocne. „Król mafii wnuczkowej” nie był obecny na ogłoszeniu wyroku, gdyż przebywa w szpitalu w areszcie. Adwokat Arkadiusza Ł. zapowiedział złożenie kasacji.

To już kolejny prawomocny wyrok

To kolejny prawomocny wyrok, który usłyszał Arkadiusz Ł. Wcześniej toczyło się przeciwko niemu postępowanie za oszustwa, które popełnił w latach 2012-2014 na terenie Niemiec, Szwajcarii i Luksemburga. Wartość przywłaszczonych pieniędzy i kosztowności została oszacowana na kilka milionów zł.

W trakcie oszukiwania pokrzywdzonych Arkadiusz Ł. podszywał się m.in. pod funkcjonariusza policji. W 2019 r. Arkadiusz Ł. został skazany w I instancji na karę 7 lat pozbawienia wolności. W 2020 r. wyrok został obniżony w II instancji do 6 lat pozbawienia wolności.

