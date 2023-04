Następca Kowalczyka nie będzie miał lekko. „Dla PiS to realny problem”

Gdy w 2015 roku PiS szło po władzę, zaadresowało do rolników specjalny spot, w którym mowa była o szacunku dla ciężkiej pracy oraz przywiązaniu do wiary i tradycji. O tym, że rolnikom dotkniętym suszą należy się pomoc finansowa, a wszystkim – wyższe dopłaty unijne. – Nie pozwolimy aby mówiono o nas, że jesteśmy frajerami – mówił kojący głos lektora, co było nawiązaniem do wypowiedzi ministra rolnictwa z PSL, Marka Sawickiego. Polityk Stronnictwa w 2015 roku w wywiadzie powiedział, że frajerami są ci rolnicy, którzy zamiast niszczyć swoją produkcję i dostawać więcej pieniędzy od państwa uparcie wożą płody do skupu i zarabiają mniej. PiS ogromnie się na to oburzyło.

W tym spocie Henryk Kowalczyk był centralną postacią. Wysiadał z nowoczesnego traktora, głaskał krowę w oborze, a chwilę później w sielskiej scenerii kroczył obok Jana Krzysztofa Ardanowskiego.