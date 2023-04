Premier Morawiecki mówił o trudnej historii Polski i Ukrainy. „Dziś jest szansa, by pisać ją na nowo”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 5 kwietnia spotkał się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Jest to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie od czasu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

– Kiedy zachodni przywódcy debatowali, czy Ukraina utrzyma się dłużej niż tydzień i namawiali prezydenta Zełenskiego do wyjazdu z Kijowa, to my jako pierwsi przywódcy z zachodu udaliśmy się do Kijowa, aby podtrzymać na duchu naszych ukraińskich przyjaciół i żeby pokazać czym jest solidarność – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas przemówienia przed Kancelarią Premiera.

– Lech Kaczyński ostrzegał przed Rosją. Dziś wspólnie z Wołodymyrem złożyliśmy mu hołd. (…) Zachód zbywał to wszystko pobłażliwymi uśmiechami i proponował kolejne resety – nowe otwarcia, nowe gazociągi. To wszystko prowadziło ku wojnie i wzmacniało Moskwę – kontynuował.

Dodał, że Polska mocno wspiera aspiracje Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. – Europo, miejsce bohaterskiego narodu ukraińskiego jest w NATO i UE. – mówił.

Wizyta Zełenskiego w Polsce. Premier: Szansa, by pisać historię na nowo

– Odpowiedzialną przyszłość można budować tylko na prawdzie i to dotyczy również naszych narodów, mieliśmy trudną historię momentami. Dziś jest szansa na to, aby tę historię pisać na nowo i oprzeć ją na prawdzie. O tym również rozmawialiśmy z panem prezydentem Zełenskim, dzisiaj, tutaj u mnie w Kancelarii. O tragicznych mordach na Wołyniu i o tym, w jaki sposób powinniśmy dochodzić prawdy, otrzymać zgodę na ekshumację. Bardzo mocno o to zabiegamy – powiedział premier. Następnie mówił o „mackach Putina, które sięgają daleko”. – Będziemy interweniować w MKOL o wycofanie z rywalizacji rosyjskich sportowców – mówił.

– Dziękuję za te słowa, które usłyszałem. Od samego początku wojny i inwazji na naszą ziemię jestem CI wdzięczny osobiście, dziękuję – powiedział Wołodymyr Zełenski po przemówieniu szefa rządu.

