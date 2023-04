Te słowa Zełenski wymówił po polsku. Prezydent Ukrainy wspomniał Jana Pawła II

– Byłem dziś na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, blisko tego miejsca, gdzie w 1979 roku padły słowa wielkiego człowieka, wielkiego Polaka Jana Pawła II. Zwracając się do Boga, powiedział: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dziś jest oczywiste, jak hojny był Pan, gdy usłyszał te słowa. Wolna Polska powstała i nigdy nie upadnie. Wolna Ukraina powstała i nigdy nie upadnie – mówił Wołodymyr Zełenski, po czym został nagrodzony oklaskami.

Ukraiński prezydent zwrócił uwagę, że ta obca władza, która chce rządzić naszymi narodami nie rozumiała, do czego dążymy. – Po prostu się rozpadła, a my stoimy ramię w ramię, z Polską i Europą, wolnym światem. Wtedy, gdy ponownie rzucono pełnoskalowe siły agresji przeciwko naszej wolności, upadnie i ten reżim, który rozpętał wojnę przeciwko nam, przyniósł groby Ukrainie, zarówno dla Polski i dla wszystkich naszych braci i sióstr w wolnej Europie. A my walczymy – powiedział Zełenski.

Historyczne przemówienie Zełenskiego w Warszawie. Wspomniał papieża Polaka

– Jesteśmy z wami, Polacy, ramię w ramię. Zwrócimy całe to zło w epitafium na grobie rosyjskiego imperializmu. Jesteśmy z tobą Polsko, ustanowimy wolność w Europie na zawsze. Moskwa nie będzie zabijała, a Petersburg nie będzie dzielił nigdy więcej – zapewniał ukraiński przywódca.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda rozpoczął przemówienie od wspomnienia 23 lutego 2022 roku, gdy w przededniu inwazji Rosji spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy powiedział mu wówczas, że istnieje możliwość, że już się nie zobaczą. – Odpowiedziałem: Wołodymyrze, będziemy się widzieć jeszcze wiele razy. I tak się stało. Ukraina broni się bohatersko ponad 400 dni, a na Polskę zawsze możecie liczyć – mówił Andrzej Duda.

