Nastolatkowie utknęli na bagnach. Dramatyczna akcja strażaków

Dramatyczna akcja ratunkowa rozegrała się w środę wieczorem w miejscowości Mikołajewice w gminie Warta, w województwie łódzkim. Jak podaje serwis sieradz.naszemiasto.pl przed godziną 20 dwaj nastolatkowie zaalarmowali służby, że utknęli na podmokłym, bagnistym terenie i nie są w stanie sami się wydostać.

14-latkowie utknęli na bagnach

Starszy kapitan Marcin Zwierzak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, poinformował, że do poszukiwań zaangażowane zostały „znaczne siły i środki”.

W akcji brało udział dziesięć zastępów, w tym między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Sieradza, grupa specjalistyczna z psem z OSP Proboszczowie, a także grupa dronowa z OSP Strzałków, wyposażona w kamerę termowizyjną.

Trudna akcja strażaków

Ze względu na podmokły teren dotarcie do nastolatków było utrudnione. Strażacy nie byli w stanie przed dłuższy czas do nich dotrzeć, ale utrzymywali z nimi kontakt telefoniczny. – Problemem była wieczorowa pora oraz podmokły, bagnisty, ciężki teren. Do chłopców ratownicy dotarli pieszo – przekazał Marcin Zwierzak w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

14-latków udało się wydostać. – Są przytomni, ale wychłodzeni – przekazał rzecznik sieradzkiej straży pożarnej.

