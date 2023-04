Echa wizyty Zełenskiego w Polsce. Zareagowała nawet Moskwa

W ukraińskich mediach nie ma aż tylu relacji z wizyty ukraińskiego prezydenta w Warszawie, co w polskich, ale widać, że Kijów również wyczekiwał pierwszego oficjalnego spotkania w naszym kraju. I to nawet w kontekście problemów z transportem ukraińskiego zboża do Polski.

Rosjanie, jak zwykle w takiej sytuacji, uruchomili największe pokłady propagandy – otóż kolejny raz próbują przekonać swój naród, że Ukraina i Polska się połączą (w dużym skrócie). Tak przedstawione zostały przez kremlowskich propagandzistów słowa mówiące o tym, że Polska będzie wspierać starania Kijowa w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej, w której granice oczywiście nadal są, ale przekracza się je łatwo (Schengen). Ukraińcy w Polsce wizytą ich przywódcy byli zachwyceni. Chwalili zarówno jego wystąpienie, jak i przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Tak samo było w ukraińskich mediach. „Mocne”, „ważne”, „potężne”, „bezkompromisowe” – to określenia, które można było znaleźć w ukraińskich mediach oraz portalach społecznościowych.