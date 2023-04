Prezydenci Niemiec i Izraela przyjadą do Warszawy. Wyjątkowe obchody 80. rocznicy powstania w getcie

Już za niespełna dwa tygodnie obchodzona będzie 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Obchody organizuje Kancelaria Prezydenta. Jak donosi „Rzeczpospolita” , okrągła rocznica będzie okazją do symbolicznej wizyty. Tego dnia w Warszawie spotkają się przedstawiciele Niemiec, Izraela i Polski. Do stolicy naszego kraju przyjadą Frank-Walter Steinmeier i Izaak Herzog.

Obchody 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim

Centralne uroczystości mają odbywać się przed pomnikiem Bohaterów Getta. Na rocznicę zaplanowano także koncert w Teatrze Wielkim. Na warszawskiej scenie wystąpią młodzi artyści z Polski i Izraela. Także pod patronatem Muzeum POLIN odbędą się liczne akcje upamiętniające powstańców. Na ulicach Warszawy, ale także Łodzi, Krakowa, Białegostoku, Wrocławia i Lublina rozdawane będą papierowe żonkile. Od lat te kwiaty symbolizują pamięć o powstańcach z getta.

Pomniki Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich i Bohaterów Getta przy ulicy Zamenhoffa połączy żywy „łańcuch pamięci” stworzony przez wolontariuszy.

Historia zrywu Żydów z getta

Jesienią 1940 r., Niemcy utworzyli w okupowanej Warszawie getto, w którym zamknęli ponad 400 tys. żydowskich mieszkańców miasta. Urągające ludzkiej godności i stworzone z rozmysłem warunki życia w getcie zbierały straszliwe żniwo. Z głodu i chorób zmarły dziesiątki tysięcy ludzi, w tym dzieci i kobiet. Latem 1942 r. Niemcy rozpoczęli wywózki zamieszkujących getto Żydów do obozu zagłady w Treblince.

„Jesienią 1942 r. w tzw. getcie szczątkowym pozostało już tylko około 60 tys. Żydów. Byli to głównie ludzie młodzi i w sile wieku, bez rodzin, zatrudnieni w niemieckich warsztatach produkcyjnych, tzw. szopach. W tych warunkach, gdy nie pozostawało już nic do stracenia, wśród żydowskiej młodzieży narodziła się myśl o zbrojnym oporze” – czytamy na stronie Muzeum POLIN.

Warszawscy Żydzi chwycili za broń 19 kwietnia 1943 r. Mieli świadomość, że nie mają żadnych szans na zwycięstwo. Chcieli wziąć odwet na niemieckich barbarzyńcach, a przede wszystkim umrzeć z bronią w ręku. Powstanie w getcie warszawskim było największym zrywem zbrojnym Żydów podczas II wojny światowej.

Walki trwały kilka tygodni, a do najbardziej intensywnych starć dochodziło od 19 do 22 kwietnia 1943 r. na nieistniejącym dziś placu Muranowskim. Okupanci uznali, że powstanie zakończyło się 16 maja 1943 r., kiedy to wysadzili Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Mimo tego w kolejnych dniach dochodziło jeszcze do walk. Większość zabudowy getta spalono, a teren zrównano z ziemią.

