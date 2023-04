Boją się chodzić do szkoły z powodu jednego z uczniów. „Wykrzykiwał, że przyniesie nóż”

Do bulwersujących wydarzeń miało dochodzić w jednej z dolnośląskich podstawówek. – Ten chłopiec przeklina, rzuca przedmiotami, potrafi uderzyć nauczycielkę. Kopać, pluć – mówi jedna z matek. – Mój syn uciekał przed tym chłopcem. W pewnym momencie położył się na podłodze, osłonił głowę, a on okładał go rękami. Kiedy syn wstał, tamten kopnął go w twarz – opowiada pani Magdalena, matka pierwszoklasisty.

„On zawsze musi być z przodu, pierwszy i najważniejszy”

– Sytuacja jest bardzo poważna. Dzieci nie chcą chodzić do szkoły, chowają się pod ławki – dodaje inna z matek. Według relacji rodziców, chłopiec zaczął przejawiać agresywne zachowania już na początku roku szkolnego. Z każdym miesiącem było coraz gorzej. Trudno mówić o normalnej nauce, bo chłopiec wybuchał nawet z powodu błahych nieporozumień, do jakich dochodzi pomiędzy tak małymi dziećmi.

– On zawsze musi być z przodu, pierwszy i najważniejszy. Jednego dnia, pierwsza przed klasą stała moja córka. Ten chłopiec podszedł i stanął pierwszy, co zdenerwowało moją córkę. Kiedy drzwi do klasy się otworzyły, wszedł tam tylko on i dostał ataku furii. Pani wychowawczyni i pani pedagog próbowały go uspokoić, ale on wykrzykiwał, że jutro przyniesie do szkoły nóż albo nożyczki i zabije moją córkę – opowiada pani Katarzyna. – Moja córka została skopana na WF-ie, bo w zawodach sportowych była szybsza od niego. Potem została skopana pani, która go odciągała od mojej córki. Napisałam do mamy tego chłopca. Odpisała, że porozmawia z synem. Za kilka dni sytuacja się powtórzyła. Wtedy mama tego chłopca napisała, że skoro jej syn zagraża mojej córce, to niech się córka trzyma od niego z daleka – przywołuje pani Daria.

Dyrekcja szkoły, MOPS, kuratorium a nawet sąd

Inne matki pierwszoklasistów, podobnie jak pani Daria, próbowały kontaktować się z rodzicami chłopca. – Chciałam powiedzieć tej mamie, że to nie chodzi tylko o nasze dzieci, także o jej dziecko. Że to wołanie o pomoc jej syna. Nie odpisała mi – mówi pani Katarzyna. – W ich oczach zawsze winny jest ktoś inny, a nie to dziecko – dodaje inna z matek.

Przerażeni rodzice alarmowali dyrekcję szkoły. Zawiadamiali też policję, pisali pisma do MOPS-u, kuratorium oświaty i sądu. W szkole były organizowane zebrania w sprawie rozwiązania problemu z agresją chłopca. – Rodzice tego dziecka nie bywają na zebraniach. Ze strony szkoły dostaliśmy informację, że zrobiono wszystko, co w ich mocy – opowiada pani Adrianna, matka pierwszoklasisty.

Jak sprawę komentuje dyrekcja szkoły?

– Próbowaliśmy dodatkowo wspomóc nauczyciela na lekcjach i przerwach – mówi wicedyrektorka szkoły. – Nie jesteśmy w stanie chodzić z tym chłopcem za rękę, pilnować go cały czas – dodaje pedagog szkolna. – Na tym poziomie, na którym zauważyliśmy nieprawidłowości, postanowiliśmy odseparować chłopca i przyznać mu nauczyciela, który będzie się nim zajmował. I coś takiego zrobiliśmy – komentuje dyrektor szkoły.

Szkoła nie ubiegała się jednak o tak zwanego nauczyciela wspomagającego, bo nie było do tego podstaw, gdyż uczeń nie miał orzeczenia. Wymagałoby to też zgody jego rodziców, podobnie jak objęcie dziecka indywidualnym tokiem nauczania. W szkole pracował z chłopcem pedagog i psycholog, ale dziecko nadal było agresywne i wulgarne. – Współpraca z rodzicami tego chłopca była trudna. Niechętnie przyjmowali nasze uwagi. Podkreślają, że w domu nie mają problemów z dzieckiem i że dotyczy to tylko szkoły – dodaje dyrektor szkoły.

Rodzice nie komentują sprawy

Rodzice chłopca początkowo deklarowali, że chcą zabrać głos w sprawie i przedstawić swoje argumenty. Jednak potem odmówili rozmowy. Dziennikarze Uwagi! TVN otrzymali jedynie odpowiedź, że ze względu na dobro dziecka nie udzielą komentarza do reportażu.

Tymczasem okazało się, że chłopiec przejawia zachowania agresywne nie tylko w szkole. – Po zakończonych zajęciach chłopiec nie chciał wyjść z basenu. Zaczął mnie łapać za rękę i krzyczeć: „Zabiję cię, szmato”. Przytrzymałam go za rękę, żeby się obronić. Inne dzieci widziały tę sytuację. Kiedy udało się wejść do szatni, dostałam jeszcze od niego w brzuch i klapkiem w twarz. Została wezwana policja, opiekun dziecka, który po przyjeździe na miejsce odpowiedział, że „mu się dałam”. Najgorsze było to, że to dziecko widziało postawę ojca w tej sytuacji – opowiada kobieta prowadząca zajęcia pływackie. – Problem eskaluje, a my nie mamy dodatkowych narzędzi prawnych – stwierdza dyrektor szkoły.

Kuratorium oświaty przeprowadziło postępowanie wyjaśniające w szkole. Uznało, że nie doszło do nieprawidłowości. Sprawą zajmuje się teraz sąd rodzinny. Z uwagi na dobro małoletniego, nie udziela informacji, czy do rodziny został wprowadzony kurator i jakie sąd podjął decyzje w stosunku do opiekunów chłopca, by mu pomóc i przeciwdziałać jego agresywnym zachowaniom w stosunku do innych dzieci.

Po wydarzeniach na basenie chłopiec dostał naganę dyrektora szkoły. Nie będzie brał udziału w tych zajęciach. Został też objęty indywidualnym tokiem nauczania na niektórych lekcjach i ma już nauczyciela wspomagającego, co miało zacząć przynosić efekty.

