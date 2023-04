Wzywał do zabójstwa prezydentów Polski i Ukrainy. Sprawa zgłoszona na policję

Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Udostępnił nagranie, na którym członek organizacji Kamractwo z Poznania, „Pacyfikator”, nawoływał do zabójstwa prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Mężczyzna używał licznych wulgaryzmów, znieważał także Ukraińców i Żydów.

„Hańba i wstyd (…) To, co robi ten Żyd pochodzenia ukraińskiego, nazywany Andrzejem Dudą, nie prezydentem RP, wręczając Medal Orła Białego? Gardzę wami, gardzę zdrajcami narodu polskiego” – krzyczał mężczyzna na nagraniu. Nad nagraniem widać było napis „Śmierć zdrajcom Narodu Polskiego”.

„Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by ten zdrajca polskiego interesu narodowego został zatrzymany i stanął przed sądem. Zero tolerancji dla proputinowskich faszystów!” – napisał Ośrodek.

Wyrok dla „Jaszczura”. Groził parlamentarzystom „listą śmierci”

W tym tygodniu Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych informował o wyroku skazującym dla Wojciecha O., znanego pod pseudonimem „Jaszczur”. Chodziło o wypowiedzi, które padły na marszu antyszczepionkowców.

Podczas ogłaszania wyroku sędzia zwrócił uwagę, że do karalnych zachowań „Jaszczura” doszło podczas zgromadzenia publicznego, co wpłynęło na wymiar kary. Ostatecznie nałożył na niego grzywnę w wysokości 150 stawek po 100 zł każda oraz wymierzył łączną karę pozbawienia wolności na okres roku i ośmiu miesięcy. Zwrócił przy tym uwagę, że na poczet tej kary zaliczony zostanie okres, który skazany spędził już w areszcie.

29 stycznia 2022 r. O. deklarował, że ma w ręce „kij na poselski ryj” i wyrzucał z siebie groźby karalne pod adresem posłów i posłanek, którzy mogliby poprzeć projekt „Lex Kaczyński”. Zgodnie z projektem pracodawca mógłby sprawdzić, czy pracownik choruje na COVID-19. – Jeśli poprą ustawę, to skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy – mówił.

