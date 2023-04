Świątek o wojnie, nerwowość w PO, czym Ukraina zaskoczy Rosję. Co w nowym „Wprost”

„Święta zawsze są nadzieją na lepszą przyszłość – życzmy sobie wszyscy, by ta nadzieja się zrealizowała” – zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy redakcja „Wprost”.

O czym piszemy w najnowszym „Wprost”?

„Żyję pełnią życia”. – Odkąd wzrosła moja popularność i poziom sportowy, to wzrasta również odsetek ludzi, którzy negatywnie mnie oceniają. To jest pewnie związane z ich oczekiwaniami, czasami niestety z przegranymi zakładami bukmacherskimi – mówi Iga Świątek w rozmowie z Szymonem Krawcem i Magdaleną Frindt.

„Nerwowość w PO”. – Nie ma optymizmu sprzed kilku tygodni, dotyczącego wygranej w wyborach – mówi polityk PO. I dodaje, że nastroje w PO ostatnio nie są najlepsze. Materiał Joanny Miziołek.

„Nawet złotówka nie została zmarnowana”. – To kłamstwo – odpowiada Adam Bielan na pytanie o to, czy wyprowadzenie pieniędzy z NCBiR miało zapewnić Republikanom miękkie lądowanie na czasy opozycji. Wywiad Joanny Miziołek.

„Jest dymisja, ale co dalej?”. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podał się do dymisji. Jego nominacja do resortu miała być rozwiązaniem problemów rolnictwa, a tymczasem sam wicepremier stał się problemem – pisze Eliza Olczyk.

„Wadowice murem za papieżem”. Nasz wysłannik rozmawiał z mieszkańcami Wadowic, którzy za swoim najświętszym mieszkańcem stoją murem. – Ataki przychodzą z Zachodu – stwierdza jeden z nich. Reportaż Piotra Barejki.

„Rewolucja technologiczna pożera dzieci”. – Za kilkanaście lat dzisiejsze nastoletnie dziewczyny powiedzą: „Za wcześnie zaczęłam oglądać Instagram, przez to czułam się ciągle oceniana” – przewiduje w rozmowie z Krystyną Romanowską Magdalena Bigaj.

„Wyboista i kręta droga”. – Pieniądze nie są gwarancją, że na odwyku ci pomogą. W trakcie leczenia dwubiegunówki też byłam w państwowych instytucjach – wyznaje Mika Urbaniak. Wywiad Wiktora Krajewskiego.

„Dziurawa kurtyna śmierci”. Ewa Ornacka, dziennikarka śledcza, w swojej najnowszej książce pochyla się nad niemożliwymi do racjonalnego wytłumaczenia zjawiskami. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„15 miliarderów warszawskiej giełdy”. Na warszawskiej giełdzie bez zmian. Marazm, czerwień i łzy. Ale znalazło się grono 15 wytrwałych, którzy z Książęcą wciąż wiążą wielkie nadzieje. Każdy z nich trzyma co najmniej miliard złotych w portfelu – pisze Szymon Krawiec

„Przeciw Wściekłym Patriotom”. Jeden z celów Kremla: pokazać Zachodowi, że klęska Rosji na Ukrainie może doprowadzić do czegoś gorszego, niż reżim Putina. Materiał Jakuba Mielnika.

„Jedwabna zagłada”. Sterylizacje kobiet, zmuszanie do niewolniczej pracy, handel organami. Tak wygląda rzeczywistość nawet kilku milionów Ujgurów uwięzionych przez chińskie władze. Artykuł Michała Banasiaka.

„Jak Ukraińcy mogą zaskoczyć Rosjan”. Felieton gen. Waldemara Skrzypczaka.

„Godność potomków niewolników”. „Samoszacunek”, tom esejów noblistki Toni Morrison – pokazuje, co przede wszystkim zaprzątało uwagę wybitnej pisarski, nie bez powodów nazywanej „sumieniem Ameryki” – pisze Leszek Bugajski.

„Dla mnie priorytetem jest niezależność”. – Większość aktorów to są ludzie, którzy żyją na głodowych pensjach. Nawet dla grupki wybranych, to jest bardzo ciężka i słabo płatna praca – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Mateusz Kościukiewicz, aktor.

„Myśli świąteczne”. Felieton Łukasza Orbitowskiego.