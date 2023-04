Prezes PiS zwrócił się do Polaków. Jarosław Kaczyński zacytował Jana Pawła II

W mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się krótkie nagranie, w którym Jarosław Kaczyński zwrócił się do Polaków z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

– Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, święta ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, święta Odkupienia, Święta, które są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. To święto jest ważne dla każdego indywidualnie, odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy ludzkiego życia, perspektywy zbawienia – powiedział prezes PiS.

Kaczyński zwrócił uwagę, że święto to jest szczególnie ważne dla rodzin. – Rodzina Bogiem silna, tak mówił św. Jan Paweł II. I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty. Dla jej siły, dla jej zwartości, i co za tym idzie, dla jej przyszłości – dodał.

twitter

– Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego – podkreślił prezes PiS.

Kwestię potrzeby pokoju, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie poruszył też w życzeniach szef polskiego MSZ. – Już po raz kolejny tłem do tych radosnych świąt będzie brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Z dumą stwierdzam, że Polacy za granica pozostają solidarni i wspierający wobec ofiar rosyjskiej agresji. W tym wyjątkowym czasie wyrzeczeń i wyzwań, ponadnarodowej jedności niesienia pomocy sąsiadom, potrzebujemy bardziej niż zwykle nadziei – podkreślił Zbigniew Rau.

twitterCzytaj też:

Dzierżanowski o aferze wokół papieża: Chcą żeby Jan Paweł II wygrał im wyboryCzytaj też:

Zełenski spotkał się z muzułmanami na froncie. „Nowa tradycja”