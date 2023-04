Premier w rocznicę katastrofy smoleńskiej: Przypomniała o prawdziwym obliczu Rosji

Premier zamieścił wpis, w którym przypomniał kontekst zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku najważniejsze osoby w państwie, m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, zginęły w drodze do Katynia.

„W tym roku Poniedziałek Wielkanocny ma dla Polaków szczególny wymiar. To właśnie dzisiaj przypada 83. rocznica Mordu Katyńskiego i 13. rocznica Katastrofy Smoleńskiej. W 1940 roku, w Lesie Katyńskim, działające z rozkazu Stalina sowieckie NKWD zamordowało 22 tysiące Polaków – oficerów, żołnierzy, funkcjonariuszy, przedstawicieli administracji i duchowieństwa. Śmierć naszych rodaków stale przypomina nam nie tylko o cierpieniu, którego doświadczyli w sowieckich obozach, ale też o poświęceniu z jakim walczyli o wolność i niepodległość Polski. By uczcić pamięć bestialsko zamordowanych w Katyniu Polaków, 13 lat temu z Warszawy wyruszyła delegacja 96 przedstawicieli polskiej elity politycznej i państwowej na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią Kaczyńską” – napisał premier.

13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Premier uczcił ofiary

Dodał, że pokładzie samolotu byli dowódcy Wojska Polskiego, parlamentarzyści, działacze społeczni i rodziny katyńskie. „Pamiętamy jednak, że nie dotarli do Katynia, by wspólnie oddać hołd ofiarom sowieckiej Zbrodni. Zginęli tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem. Rosja przez lata starała się ukryć prawdę o Katyniu, a później robiła wszystko co było w jej mocy, by świat o tej historii zapomniał. Tragedia smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku wydobyła tamtą sowiecką zbrodnię na powierzchnię, ponownie przypomniała o niej światu. Przypomniała nam także o prawdziwym obliczu Rosji i jej władz. Dziś, oddajemy hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz wszystkim, którzy zginęli w Katastrofie Smoleńskiej. Ich działania na rzecz wolności i suwerenności Polski są i pozostaną dla nas na zawsze nieocenionym dziedzictwem. Cześć Ich Pamięci! Chwała poległym za wolną i niepodległą Polskę!” – pisał.

