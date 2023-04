„Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. Zdewastowano wystawę o JP II w Gdańsku

Wystawa zawierała kilkanaście tablic przedstawiających współpracę „Solidarności” i Jana Pawła II. Cześć z nim została połamana, a cześć wybita ze stojących ram. Na opublikowanym w mediach społecznościowych przez „Tygodnik Solidarność” nagraniu ze zdarzenia widać grupę ludzi kopiących i uderzających w tablice wystawy. Sprawą zajmuje się policja.

– W związku z pojawieniem się w mediach informacji o zniszczeniu wystawy fotograficznej, do której doszło przy ul. Wały Piastowskie, sprawą zajęli się policjanci. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają monitoring. (...) Za zniszczenie mienia grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności – mówi asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Wystawa Jana Pawła II i Solidarności

– Ta wystawa jest pokazaniem tego, co Ojciec Święty przez te wszystkie lata zrobił dla Polski, Solidarności i wolnej demokratycznej Europy. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia Jana Pawła II. To dla nas, związkowców z Solidarności fundament – mówił podczas otwarcia wystawy przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Ataki na symbole pontyfikatu

W ostatnim czasie wzrosła liczba ataków na symbole związane z Janem Pawłem II oraz miejsca go upamiętniające. Zniszczone zostały m.in. pomnik w Łodzi i mural we Wrocławiu. Ma to związek z wyemitowanym na antenie TVN24 reportażem „Franciszkańska 3”. Według pokazanych w materiale ustaleń dziennikarza Marcina Gutowskiego, Jan Paweł II miał być w pełni świadomy nadużyć seksualnych w Kościele. Jeszcze zanim został Papieżem miał pomagać w przenoszeniu podejrzanych księży do innych parafii czy zakonów.

Obrona Jana Pawła II

Po emisji dokumentu Sejm przyjął uchwałę „w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II” będącą inicjatywą posłów PiS. Przed jej przyjęciem swoje orędzie wygłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolności, świętym Janie Pawle II – mówiła wówczas Witek.

Czytaj też:

Zdewastowany pomnik Jana Pawła II. Policja zatrzymała podejrzanegoCzytaj też:

Minister nagrał płytę z przebojami Krawczyka. Namawiał go do tego Zbigniew Ziobro