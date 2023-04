Czego Mateusz Morawiecki oczekuje po wizycie w USA? Relacja „Wprost”

Premier Mateusz Morawiecki przed wylotem do Stanów Zjednoczonych

– Decyzja o tym, żeby jechać do Stanów i spotkać się z Kamalą Harris zapadała po tym, jak dowiedzieliśmy się o planowym szczycie w Chinach, na którym byli Emmanuel Macron i Ursula Von der Leyen. To dobry moment, żeby budować silne polsko-amerykańskie relacje – mówi „Wprost” osoba z kręgów rządowych podczas wyjazdu premiera do USA.

Politycy z otoczenia szefa rządu spodziewają się, że podczas spotkania z wiceprezydent Stanów Zjednoczony z ust Kamali Harris padną słowa uznania za pomoc Ukrainie. – Pani wiceprezydent może powiedzieć, że Polska przewodzi w pomocy Ukrainie – mówi „Wprost” osoba towarzysząca premierowi podczas wyjazdu. I dodaje: – Chcemy doprowadzić do tego, żeby to nie Francja, ani Niemcy były się ośrodkiem decyzyjnym dotyczącym Europy Wschodniej, tylko Polska. Jak wyglądały kulisy przygotowań wyjazdu?