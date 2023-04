Kwaśniewski wrócił do wspomnienia z Janem Pawłem II. „Nie sądzę, żeby to była decyzja nieuzgodniona”

Aleksander Kwaśniewski zabrał głos ws. potencjalnego użycia osoby Jana Pawła II w zbliżającej się kampanii wyborczej. – Mam takie dziwne przekonanie, że jednak tyle lat po śmierci papieża święty Jan Paweł II nie może ani wygrać, ani przegrać tych wyborów. To jest jakiś absurd, ale oczywiście cynicznie PiS na tym skorzystało – skomentował były prezydent w rozmowie z Onetem.

Kwaśniewski podkreślił, że materiał dziennikarzy dotyczył odpowiedzialności Kościoła katolickiego za ukrywanie pedofilii. Według byłego prezydenta nie jest to sprawa polityczna. Zdaniem Kwaśniewskiego to właśnie Prawo i Sprawiedliwość „odpowiedziało planem politycznym i postanowiło uruchomić zasoby autentycznej sympatii oraz miłości do papieża”.

Były prezydent o Janie Pawle II. „Nikt nie odbierze papieżowi jego zasług dla przemian demokratycznych”

– Nie chce mi się wierzyć, żeby to mogło odgrywać jakąś rolę w wyborach, które odbędą się za pół roku – przyznał były prezydent. Kwaśniewski ocenił, że reportaż o papieżu Polaku nie wpłynie na jego ocenę o Karolu Wojtyle. Dodał, że „nikt nie odbierze papieżowi jego zasług dla przemian demokratycznych w naszym regionie świata, dla wejścia Polski do UE”.

Były prezydent zaznaczył że przeprowadził mnóstwo rozmów z Janem Pawłem II i dla niego „pozostaje on postacią, która ma niezwykłe zasługi”. – Ale jednocześnie Kościół musi sobie poradzić z problemem, z którym niewątpliwie Jan Paweł II sobie nie poradził – kontynuował Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski ujawnił jedno wspomnienie. Z nim będzie odchodził z tego świata

Zdaniem byłego sprawę trzeba wyjaśnić tak, żeby nie było powodów do obalania pomników papieża Polaka. Stwierdził jednocześnie, że „nie było powodów do ich stawiania w każdym miejscu w Polsce”. Kwaśniewski podsumował, że wyraz twarzy polityków prawicy, kiedy jechał z Karolem Wojtyłą w papamobile będzie tym „z czym człowiek będzie odchodził z tego świata”. Zdaniem byłego prezydenta decyzja o tym, aby zaprosić go do papamobile, nie mogła być nieuzgodniona z Janem Pawłem II.

